UČIO GLUMCE DA NAĐU MERU SVOG IZRAZA: Predstavljena monografija "Mojih 500 glumaca" reditelja Zdravka Šotre

ŠOTRA voli glumce i glumci vole njega. Njegova ekipa je jedna draga, malo razbarušena umetnička porodica. Bog mu je podario, pre svega, talenat, ali i marljivost, upornost, vrednoću, kreativnost.

Sve to je on utkao u svoje filmove i serije, nebrojeno mnogo dela. Pre desetak godina objavio je i svoju biografiju pod divnim naslovom - "Držanje za vazduh". I to je stigao.

Ovako je na početku promocije monografije "Mojih 500 glumaca" Zdravka Šotre govorila Svetlana Bojković u prepunoj sali RTS kluba Radio Beograda. U publici mnoga poznata lica, glumci čiji je veliki deo biografije ispisao ovaj izuzetan reditelj u svojih 67 TV drama, 26 igranih serija, 17 filmova...

- Kad bih snimao neku tešku, ekspresivnu scenu uvek bih se setio Šotre. I pokušao da odigram onako kako bi on sugerisao. Stalno je govorio "smanji", ukazujući da moramo da sagledamo celinu. Odnosno, ono što gledalac vidi, da ne igramo preko toga - istakao je Vojin Ćetković. - Jer, baš uz tu svest moraš da prilagodiš meru svog izraza. Dakle, sa sugestijama "ništa gluma Džon Vejn", "ako vidiš kameru, vidi ona tebe", "ne zapinji u svakoj sceni kada imaš glavnu ulogu". Učio me je šta je emotivni kontinuitet lika, kako da raspodelim svoju snagu. Uz sve to bio je i prijatelj, i otac, i "neprijatelj", i brat - sve ono što ljudski odnos čini bogatim.

O svom iskustvu i saradnji sa Šotrom govorili su i Sloboda Mićalović i Ljubomir Bulajić, za čiju karijeru je bio presudan rad sa našim velikim rediteljem. Na kraju promocije, sam autor obratio se rečima:

Anegdote sa snimanja MEĐU koricama knjige "Mojih 500 glumaca" je detaljan popis Šotrinih ostvarenih dela, podeljenih uloga i dobijenih nagrada, kao i obilje anegdota nastalih tokom snimanja, putovanja i gostovanja - na gotovo isto toliko stranica. Na promociji su govorile i urednice izdanja Biljana Bošnjak Draganović (RTS izdavaštvo) i Vesna Smiljanić Rangelov ("Službeni glasnik"), a u publici su bili prisutni Petar Božović, Nela Mihajlović, Katarina Radivojević, Nebojša Cile Ilić i mnogi drugi glumci koji su ostvarili neke od svojih najboljih uloga u njegovim ostvarenjima.

- Sada veoma žalim što u knjizi nema još mnogo glumaca kojima je tu bilo mesto i koji su zaslužili da se pamte. U njoj se vidi da sam život proveo sa ljudima koji su ne samo daroviti nego i od dobrog duha, duhoviti, osobene ličnosti. To što sam tako mnogo radio je budalaština koju sam sebi dozvolio, a koju ne bih savetovao nijednom reditelju. Ali, eto. Ja sam 1955. otišao da budem asistent u Jugoslovenskom dramskom, u predstavi "Glorija" Ranka Marinkovića. Od tada sam počeo da se susrećem sa velikanima poput Steve Žigona, Karla Bulića i drugih, a od 1958. počela je moja karijera na televiziji. Išao sam iz projekta u projekat, nisam znao da kažem "neću" i tako mi se desilo da napunim ovu knjižurinu - zaključio je sa osmehom autor.