LJUBAV TOPI I SMRZNUTO MORE: Umetnica Alena Gojak drugi put pred beogradskom publikom, u galeriji "Singidunum"

DRUGI put u galeriji "Singidunum" beogradskoj publici predstaviće se mlada sarajevska umetnica Alena Gojak.

Foto promo

Njenu izložbu "Šta ako naslikam ljubav?" u petak 22. marta u 19 časova otvoriće glumac Đorđe Galić i muzičari Vera Luković i Filip Živanović.

Autorka iza koje je deset samostalnih i više kolektivnih izložbi u regionu i inostranstvu, pita se, ako naslika ljubav, da li će to pokrenuti maštu, odlediti smrznuto more, doprieti do tajnog kutka bića u kojem drijemaju sreća i mir?

Pored slikarstva i scenografije, Alena Gojak se bavi i dizajnom i ilustriranjem knjiga za decu.

