SLIKE PRIHVATANJA I NEPRIHVATANJA: Dela Maje Rakočević Cvijanov u Galerij ULUS

MOTIV prisutan u radovima Maje Rakočević Cvijanov, od ranih početaka do danas - prihvatanje, odnosno neprihvatanje, dominantan je i na izložbi koja će biti otvorena u Galerij ULUS ( Knez Mihaila 37) u sredu, 20.marta u 19 časova.

Foto promo

Radovi ove umetnice, rođene 1975. u Bjelom Polju, koja je prošle godine doktorirala na beogradskom FLU, a trenutno živi i radi u Subotici, inače se nalaze u muzejskim i galerijskim fondovima u Srbiji, Austriji, Italiji, kao i u raznim privatnim kolekcijama.

- Izložba O prihvatanju i neprihvatanju predstavlja dobar pogled u odnos same umetnice prema temi koja se iznova pojavljuje u njenim radovima, negde kao suptilno pitanje, na drugim mestima kao osnova za nastanak određenog dela- ističe u katalogu istoričarka umetnosti Nela Tonković. - Ukrštanje umetničkog rada i prihvatanja Maja Rakočević Cvijanov sprovodi koristeći svoje ustaljene strategije naracije o ličnom kako bi ukazala na opšte, polazeći često od sopstvenog života i svojih brojnih životnih uloga....Autorka sagledava sve svoje pozicije - žene, mame, ćerke, prijateljice, supruge, zaposlene, domaćice - u pokušaju da shvati kako se sve one odražavaju na njeno autentično biće, ali i kako se sve one odnose prema društvenim uzusima.

