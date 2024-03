GOSTUJE "ZJAPINA": Predstava zaječarskog pozorišta na sceni Bitef teatra

Po motivima proze Živojina Pavlovića nastao je komad Miloša Latinovića i Stefana Gajića "Zjapina" ( u režiji Stefana Gajića), a sa ovom predstavom NP Timičke mkrajine "Zoran radmilović" iz Zaječara gostuje 4.marta na sceni Bitef teatra.

foto NP Timočke krajine "Zoran Radmilović"

- Ova noar priča prati Vuka Babića na njegovom putu iskupljenja. Naš protagonista je smrtno ranjen i nalazi se na samrtnoj postelji u bolnici gde se lakari bore za njegov život - objašnjava reditelj Stefan Gajić. - Progonjen duhovima svojih najbližih, on će biti stavljen pred ultimativni izazov u kojem je on optuženi, sudija i porota. Ovom pričom otvaraju se mnoga pitanja, da li nas prošlost proganja ili pak mi progonimo nju? Mogu li nam mir dati drugi ljudi ili ga moramo sami pronaći? Šta nam donisi suočavanje sa sopstvenim demonima? Pitamo li se tokom svog života o ispravnosti svojih postupaka ili je to pitanje obavezno rezervisano za kraj...

Igraju Branislav Mijatović, Miloš Tanasković, Marija Mrvica Stanković, Gabrijel Bećarević, Fuad Tabučić, Ana Bretšnajder, Jovan Veljković i Jelena Rajić. Scenografiju potpisuje Marta Dogan,kostimografiju Nevena Reljić,a scenski pokret Krenare Nevzati.