NERASVETLJENA TAJNA: Život i smrt pesnika Branka Miljkovića ostaće misterija

PRE 90 godina, na današnji dan rođen je pesnik Branko Miljković, čije stihove volimo, čitamo i govorimo i danas. Osim njegovog stvaralaštva, već decenijama živi i interesovanje o njegovom privatnom životu i smrti.

Foto: V.V.S.

- Brankov život je bio kratak, živeo je samo 27 godina, ali je za to vreme postigao mnogo - rekao je pisac Dejan Stojiljković. - Njegova misteriozna smrt u Zagrebu 12. februara 1961. samo je utvrdila njegovu poziciju u književnosti i na neki čudan način, učinila ga besmrtnim. Činjenica da se i dan-danas ne zna šta se tačno dogodilo, dodatno stvara oreol te "ukletosti" oko njega. Branko je bio tipičan južnjak, Nišlija, Zaplanjac, po majci je bio poreklom Dalmatinac. Bio je pun života, gladan znanja i posedovao je više talenata. Umeo je da glumi, lepo da peva, bio je rođeni zabavljač. Voleli su ga prijatelji, naročito su ga obožavale žene, njegova erudicija bila je neverovatna za njegove godine, bio je prava enciklopedija raznovrsnog znanja, uz sve to išao je neukrotivi, divlji, vanserijski talenat, koji, baš kao i svaki dar, donosi sa sobom sumnju, autodestruktivnost, bes. Kao i svi geniji, Branko Miljković bio je kontroverzna ličnost. Samim tim je i njegova smrt predmet oprečnih tumačenja. Da li se ubio? Da li je ubijen? Zašto? Ko je kriv? Sa kim je otišao te noći? Da li su stihovi koje je pisao neposredno pred smrt zaista toliko proročki? Kao što nikad nećemo odgonetnuti do kraja tajnu života i smrti jednog Da Vinčija ili Mocarta, tako će i Branko ostati do kraja nerasvetljena tajna.