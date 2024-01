DODELA "ZLATNOG GLOBUSA" SVE BLIŽA: Najviše nominacija imaju "Barbi" i "Openhajmer", evo ko su i glavni favoriti

DODELA popularnih holivudskih filmskih nagrada "Zlatni globus" biće održana 7. januara u hotelu "Beverli Hilton" u Los Anđelesu.

Foto: Printskrin

Po broju nominacija vodi globalni filmski hit "Barbi" sa 10, a na drugom mestu je "Openhajmer", sa osam nominacija, film koji je takođe obeležio prošlu godinu.

"Zlatni globus" je po pravilu uvek odlična prognoza i uvertira za Oskara jer su mnogi dobitnici "Globusa" najčešće laureati i nagrade Američke filmske akademije.

Magazin "Verajeti" objavio je članak u kome se navodi da se najviše očekuje od filma "Barbi" Grete Gervig, ostvarenja "Openhajmer" Kristofera Nolana, "Jadnih stvorenja" Jorgosa Lantimosa, a visoko se kotira i ep od tri i po sata "Ubice Cvetnog Meseca" Martina Skorsezea.

Slična su i predviđanja onlajn kladionica, na kojima se kao favoriti izdvajaju i glumci Ema Stoun i Bredli Kuper, reditelj filma "Maestro".

Među TV serijama, kada je reč o nominacijama, američki časopis ističe značaj i važnost naslova "Medved", planetarno popularnu HBO seriju "Naslednici", Netfliksov hit "Bif" i hit na Epl TV+ - "Ted Laso".

Nominacije u 26 kategorija objavljene su početkom decembra, i prema konceptu uvedene su dve nove – najbolji blokbaster (najveća zarada filma na bioskopskim blagajnama) i najbolja izvedba u stend-ap nastupu.

Svaka kategorija sada ima po šest nominacija umesto pet, a za njih glasa oko 300 filmskih novinara i kritičara.

Od televizijskih serija, prva na listi je navedena "Naslednici" sa devet, a "Medved" i "Samo ubice u zgradi" (igraju Stiv Martin, Selena Gomez, Martin Šort, gostuje i Meril Strip) imaju po pet nominacija.

Program ceremonije 81. dodele "Zlatnih globusa" će voditi komičar i glumac Džo Koj, što je objavljeno samo dve nedelje pre same ceremonije.

U kategoriji za najbolji film u žanru drame nominovani su: "Openhajmer", "Ubistva pod cvetnim mesecom", "Maestro", "Prošli životi", "Područje interesovanja" i "Anatomija pada", a u kategoriji komedija ili muzikl: "Er", "Ameriken fikšn", "Barbi", "Holdouvers", "Mej disember" i "Jadna stvorenja".

Za najbolji film van engleskog govornog područja su nominovani: "Anatomija pada" kao francuski kandidat, "Folen livs" (Finska), italijanski "Io kapitano", "Prošli životi" (Južna Koreja), "Društvo senga" (Španija) i "Zona interesa" (Velika Britanija).

Za najboljeg reditelja nominovani su: Bredli Kuper za film "Maestro", Greta Gervig za "Barbi", Kristofer Nolan za "Openhajmera", Martin Skorseze za "Ubistva pod cvetnim mesecom", Jorgos Lantimos za "Jadna stvorenja" i Selin Song za "Prošli životi".

Dramski glumci u trci za "Zlatni globus" su Kuper u "Maestru", Leonardo Dikaprio za "Ubistva pod cvetnim mesecom", Kolman Domingo za "Rustin", Kilijan Marfi u "Openhajmeru", Beri Kigan "Saltburn" i Endrju Skot u "Svi mi stranci".

Za najbolje glumice u drami nominovane su Anet Bening u "Nyad", Lili Gledstuon u "Ubistvima pod cvetnim mesecom", Sandra Hiler u "Anatomiji pada", Greta Li u "Prošlim životima", Keri Maligan u "Maestru" i Kajli Speni u "Prisila".

Za najbolju dramsku seriju takmiče se "1923", "Kruna", "Dimplomata", "Lest of as", "Morning šou" i "Naslednici", a među komedijama "Ebot elementeri", "Beri", "Ber", "Porotnici", "Samoubistva u zgradi" i "Ted Laso".

Za najbolje dramske televizijske uloge su nominovani od glumica Helen Miren za "1923", Bela Remzi u "Last of as", Keri Rasel u "Diplomata", Sara Snuk u "Naslednici", Imelda Staunton u "Kruni" i Ema Ston u "Prokletstvo".

Od glumaca u konkurenciji su iz serije "Naslednici" - Brajan Koks, Kjeran Kalkin i Džeremi Strong, zatim Geri Odlmen u "Slou horsiz", Pedro Paskal u "Last of as" i Dominik Vest u "Kruni".

U kategoriji najbolja filmska režija nalaze se: glumac Bredli Kuper za "Maestro", Greta Gervig – "Barbi", Jorgos Lantimos – "Jadna stvorenja", Kristofer Nolan – "Openhajmer", Martin Skorseze – "Ubice cvetnog meseca", Selin Song – "Prošli životi".

BONUS VIDEO: SLAVLjENjE ZAPADNIH PRAZNIKA: Koji su stari zaboravljeni praznici?