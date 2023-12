STARA KUĆA SA NOVIM DUHOM: Za glavnog urednika Srpske književne zadruge izabran Nikola Marinković

OD kraja januara me­sto glavnog urednika Srpske književne za­druge preuzeće Nikola Ma­rinković (1988), kritičar i esejista mlađe generaci­je.

Foto M. Anđela

Do sada je, od 2009. go­dine, na toj dužnosti bio Dragan Lakićević (1954), pesnik i romansijer, ko­ji je u SKZ bio od 1992. najpre kao urednik. Pre dve godi­ne otišao je u penziju, ali mu je zbog redakcijskih potreba produžen mandat.

Odluku je doneo Upravni odbor SKZ, čiji predsed­nik Milo Lompar, za "No­vosti", kaže:

- Svesni potrebe da se rad SKZ-a unapredi i pro­meni, u skladu sa novim okolnostima za književnost i knjigu uopšte, odlučili smo da na mesto glavnog uredni­ka postavimo Nikolu Ma­rinkovića. Afirmisan kao književni kritičar, kao proučavalac književ­nosti, sa dugogodišnjim uredničkim stažom, upo­znat sa novim tehnologija­ma u predstavljanju knjiga, Nikola Marinković stoji na početku prelaznog raz­doblja u SKZ. Ono treba da u našu kuću unese duh mo­dernosti i očuva značenja tradicije, da ostane znak dostojanstva i starine i, istovremeno, postane adresa na kojoj svoja de­la pronalaze i mladi i afir­misani pisci i naučnici.

Dragan Lakićević, Foto Z. Jovanović

Uz napome­nu da mu je izuzetna čast i velika odgovor­nost što je iza­bran za glavnog urednika naše najstarije iz­davačke kuće, Nikola Marin­ković, izjavio je za naš list:

- Srpska književna za­druga je do sada bila ba­štinik najvažnijih kul­turnih tradicija našeg naroda u celini. U okviri­ma "Kola", "Savremenika", "Atlasa", "Male bibliote­ke" i drugih poznatih edi­cija stvarala se, to se slo­bodno može reći, istorija moderne srpske književ­nosti i tako treba da bude i u stoleću pred nama. Bez obzira na sve teorijske mistifikacije poslednjih decenija, i dalje čvrsto verujem da se umetnička vrednost ipak može pre­poznati sa one strane svih ideoloških podela, što se nadam da će čitaoci vi­deti i kroz nove naslove u poznatim koricama. Zato bih voleo, kada jednog dana budem podvlačio crtu kao moj časni prethodnik, da mogu da kažem da se poe­tički pluralitet srpske književnosti ogledao u Za­druginim izdanjima, a da se kroz njeno "Kolo" gradi­la velika priča o bogatom identitetu naše kulture.

Milo Lompar, Foto M. Anđela

Kao važan deo predsto­jećeg posla Ma­rinković ističe komunikaciju sa mlađim genera­cijama:

- Navike či­talaca se vreme­nom, i sve brže menjaju, tako da će Srpska književna zadruga morati da pronađe način da se i njima obrati. Taj veliki zadatak, koji svi za­jedno dugujemo vrednosti­ma koje ova velika kuća za­stupa i baštini, neće biti manje važan. U nestalnom i promenljivom svetu, Srp­ska književna zadruga biće sigurna luka i pouzdan vo­dič. Jer, u podlozi svih na­ših izbora koje donosimo kako u vezi sa sadašnjim tako i u vezi sa budućim istorijskim iskušenjima, kultura je uvek onaj čini­lac koji odnosi prevagu kod odlučivanja. Zato sam siguran da će ovo putova­nje, započeto 1892. godine, trajati još dugo ispred nas - zaključuje novi glavni urednik SKZ.

Nikola Marinković, Foto Privatna arhiva

Ugledni kritičar i tumač

NA Filološkom fakultetu u Beogradu, na kome je zaposlen kao istraži­vač saradnik, Marinković završava doktorsku disertaciju iz srpske književnosti. Nepunu deceniju izvršni je urednik izdavačke kuće Catena mundi, gde je pripremio više od stotinu naslova i rukovodio kapitalnim izdavačkim projektima. Do sada je objavio više od 180 književih kritika, esejističkih i naučnih radova, priredio je dva zbornika, o srpskoj avangardi i Dostojevskom, kao i iza­brane tekstove Branislava Nušića, Vladimira Dvornikovića i kralja Petra Prvog Karađorđevića. Bio je član mnogih uglednih književnih žirija, među kojima je i onaj koji odlučuje o nagradi "Meša Selimović", koju dodeljuju "Novosti".