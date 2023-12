MESEC NEZAVISNE SCENE: Od 15.januara do 15.februara na pozornici Bitef teatra

U BITEF teatru najavljuju od 15. januara do 15. februara "Mesec nezavisne scene": ovogodišnje izdanje još jednom će pokušati da predstavi najzanimljivije nezavisne produkcije u Srbiji i regionu, kao i osnovne formalno-sadržajne tendencije u selekciji.

foto A. Stanković

Posebna pažnja biće poklonjena završnim studentskim radovima pozorišnih umetničkih akademija, čije su predstave uglavnom rađene uz mentorstvo profesora, ali pokazuju i novoformirane umetničke timove mladih reditelja, dramaturga, producenata i glumaca. Takve su predstave "Černobiljska molitva", "Kavkaski krug kredom", "Beograd Berlin","Psihoza u 4:48" i "Beli marcipan".

Svoje mesto imaće i ostvarenja umetničkih trupa koje su uspele da se održe u produkcionom smislu kao samostalne pozorišne organizacije - pozorišta sa ambicijom da se repertoarski uspostave, uspešno stilski i produkciono formiraju često u regionalnim koprodukcijama. Iz ovog korpusa publika će moći da vidi predstave "Nora","Suđaje", "O iscrpljivanju ili plutanje van sopstvenih granica", "Načini postojanja" i "Krik".Od autora iz regiona odabrani su naslovi "Film koji nisam snimila", "Moj rat", "Usamljeni Balkan" i "Lekcija".

Predstave plesno- koreografskog žanra koje skreću pažnju na različite umetničke pristupe i jezike su "Jato", Good girls i In my shoes, As soft as affection could be.

Inače, na ovogodišnji konkurs stiglo je 50 predstava, a u selektovanju je učestvovao umetničko-produkcioni tim Bitef teatra: Jelena Bogavac, dramaturg Bitef teatra, Miloš Latinović, direktor Bitef teatra, Jelena Kajgo, umetnički direktor Bitef dens kompanije i Milan Ljubić, producent Bitef teatra.