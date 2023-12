ZAVODIO LEPOTICE, PUNIO BIOSKOPE: Šokantni detalji iz biografije poznatog holivudskog glumca Rajana O`Nila (FOTO)

HOLIVUDSKI srcelomac iz sedamdesetih, glumac Rajan O`Nil (1941-2023), koji je ostao zapamćen po ulogama u filmovima "Ljubavna priča", "Mesec od papira", "Što te tata pušta samu", "Vozač" preminuo je u 83. godini.

Tužnu vest objavio je na društvenim mrežama njegov sin Patrik O`Nil, poznati sportski novinar.

- Moj otac je, kao čovek bio veoma velikodušan - napisao je mlađi O`Nil. - Bio je najduhovitija osoba u svakom društvu. I, naravno, najzgodnija i najšarmantnija. Smrtonosna kombinacija. Voleo je da zasmejava ljude. To mu je, uglavnom, bio cilj. Čak i kada nije bila situacija za šalu, on nas je zasmejavao. Želeo je da se smejemo i svi smo to u njegovom društvu radili. Svaki put. Bilo nam je zabavno.

Legendarnom glumcu je 2001. dijagnostifikovana hronična leukemija, a 2012. i rak prostate. Njegov sin nije otkrio uzrok smrti, već je napisao:

- Moj tata je mirno preminuo, uz one koji su ga podržavali i voleli. Voleo je i on nas.

Zvezda "Gradića Pejton", igrao je Rodnija Haringtona u 514 epizoda popularne serije, možda je najpoznatiji po ulozi u velikom hitu svog vremena, dirljivoj romantičnoj drami "Ljubavna priča", uz Ali Mekgro, koji je nominovan za sedam Oskara, a dobio ga je samo za najbolju muziku. Film je, ipak, postao svojevrsni kulturni fenomen, a pre dve godine O`Nil i Mekgro su dobili zvezdu na holivudskoj "Stazi slavnih". O`Nil je kasnije glumio u nastavku "Oliverova priča", koji je doživeo bioskopski fijasko.

Rajan je, međutim, postigao veliki uspeh 1972. u romantičnoj komediji "Šta ima, doktore?", u kojoj glumi Barbara Strejsend, a u režiji Pitera Bogdanoviča.

- Tako je tužno čuti vest o smrti Rajana O`Nila. Bio je zabavan i šarmantan, i ostaće zauvek upamćen - napisala je Strejsend kada je čula tužnu vest.

Snimio je O`Nil i "Papirni mesec", takođe u režiji Bogdanoviča, u kojem je igrala njegova ćerka Tejtum O`Nil. Debitantska uloga u drami iz doba depresije, gde kao siroče koje puši cigarete, tada desetogodišnjoj Tejtum donela joj je Oskar za najbolju sporednu glumicu.

KASKADER I BOKSER RAJAN O`Nil nije želeo da bude glumac, nego se zanimao za sport, a za džeparac je zarađivao kao spasilac i bokser. Boks ga je posebno privlačio pa se, kada je imao 14 i 15 godina, takmičio u amaterskoj ligi i imao rezultat od 18 pobeda i 4 poraza. Kao mladić, odslužio je dvomesečnu zatvorsku kaznu jer se potukao! Posle toga odustao je od boksa, a razlog je više bio taj što je porodica morala preko okeana jer je otac dobio posao pisca na Radiju Slobodna Evropa u Nemačkoj, gde je Rajan 1959. godine završio gimnaziju. Tamo se nije bavio boksom, ali nije to ni bila njegova budućnost, pogotovo zato što je njegova ambiciozna majka Patrišija Kalagan O`Nil, pozorišna glumica, po svaku cenu želela da joj sinovi budu slavni i bogati. Rajan je debitovao na televiziji, u nemačkoj seriji "Priča o vikinzima", ali ne kao glumac već kao - kaskader!

Kasnije je glumica u memoarima "Život od papira" tvrdila da je trpela roditeljsko zlostavljanje i napade ljubomore od oca, kao i da ju je on upoznao sa drogama dok je bila dete. Iako je u jednom intervjuu priznao da je beznadežan otac, O`Nil je osporio tvrdnje svoje ćerke o zlostavljanju i zanemarivanju. Njih dvoje su se na kraju pomirili i zajedno su se pojavili u biografskom dokumentarcu 2011. pod nazivom "Rajan i Tejtum: O'Nilovi". Glumio je u istorijskoj drami Stenlija Kjubrika "Bari Lindon", a, pred kraj karijere, O'Nil je od 2005. do 2017. imao ulogu u kriminalističkoj seriji "Kosti".

Rajan je takođe bio poznat po svojoj vezi sa glumicom "Čarlijevih anđela" Farom Foset koja je trajala decenijama, a nikada se nisu venčali. Njih dvoje su bili partneri od 1979. do 1997. nakon što je "ukrao" penušavu plavu lepoticu od njenog muža, Lija Mejdžorsa, slavnog "Čoveka od šest miliona dolara".

- Kada sam je video, sve divlje u trenutku je izašlo iz mene. Nikad joj nisam bio neveran - rekao je u jeku zaljubljenosti Rajan koji je tada slovio za velikog holivudskog zavodnika.

Foto Tanjug/AP

Filmska zvezda je ljubovala s Bond devojkom Ursulom Andres i jedva punoletnom Melani Grifit, s kojom ga je u krevetu pronašla sopstvena ćerka!

A, potresnim rečima od glumca se oprostila i Mia Farou, koja je igrala sa njim u "Gradiću Pejton". Ona je pored fotografije nje i O`Nila napisala:

- Imala sam 18 godina kada smo napravili pilot epizodu "Gradića Pejton". Rajan je bio nekoliko godina stariji od mene, srećno oženjen prelepom glumicom Džoanom Mur i dobili su novu bebu (Tejtum). Bio je samouveren i veoma, veoma zabavan! Bilo je trenutaka kada me je toliko nekontrolisano zasmejavao da smo morali da prestanemo da snimamo. Bio je moja prva, vrlo tajna ljubav. Bila sam toliko stidljiva da sam jedva mogla da ga pogledam.

Foto Tanjug/AP

Prva serija u SFRJ Koja je prekidana reklamama: ZBog "Gradića Pejtona" navala na TV antene

"Rade Končar", "Labud", "Zvečevo", TD Niš, "Oriolik", "Lek Ljubljana", Kreditna banka Zagreb, "Podravka", "Pliva", "Sloboda" INA, "Neptun".

Ovih 12 firmi iz nekadašnje Jugoslavije omogućile su sponzorstvom da TV publika u SFRJ gleda "Gradić Pejton", prvu stranu seriju zbog koje su se praznile ulice. Ujedno, to je bilo prvi put da se na TV prikazuju reklame tokom emitovanja epizode.

Rajan O`Nil u njoj je igrao Rodnija Haringtona, koji je bio zadužen za slamanja ženskih srca, a gledaoce je najviše dodirivala veza sa Alison Mekenzi, koju je glumila Mia Farou. Od 1964. do 1969. snimljeno je ukupno 514 epizoda. Kod nas je prvi paket od 52 epizode počeo da se prikazuje 16. novembra 1969. godine. Nedeljom u podne gradovi su bili pusti! Emitovane su po dve epizode od 30 minuta, kasnije im je termin bio nedeljom po podne.

Foto Tanjug/AP

Zabeleženo je ogromno povećanje prodaje TV prijemnika i antena. Mnogi su pokušavali da drugom antenom u to vreme "uhvate" signal TV Zagreb, koji je u prikazivanju serije išao jednu epizodu ispred ostalih JRT studija!

Pre toga, "etalon" gledanosti bila je serija "Dugo toplo leto", ali ju je "Pejton" nadmašio do te mere da je postao tema i političkih skupova. Jer, kao i u svakoj sapunici, mnogo toga se dešavalo, ali niko ništa u seriji nije radio - u smislu da je bio zaposlen. Otud zabrinutost nadležnih oko loših poruka. Naravno, za to niko nije mario - izmerena je gledanost, po tadašnjim merilima neverovatna - od 6,6 gledalaca po jednom televizoru! (M. P.)