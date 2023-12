IZAZOV MALOG FORMATA: Izložba slikarsko- grafičke sekcije ULUPUDS-a, u "Singidunumu"

TRADICIONALNA izložba slikarsko- grafičke sekcije ULUPUDS - a koja će biti otvorena u ponedeljak 11. decembra u 19 časova, u Galeriji "Singidunum", "Mali format", i ove godine traži odgovor na pitanje da li je to minimalizam, impulsivnost ili promišljenost.

Foto promo

Od prispelih 66, žirija je za postavku odabrao 49 radova, koji će predstaviti savremene umetnike različitih generacija, poetika i estetika, koji su se uspešno ostvarili u zadatom formatu - 25 puta 25 centimetra.



- Bogatstvom raznolikih stvaralačkih pristupa i materijalizacije u raznim domenima primenjenih umetnosti, sagledavamo diskurse svakodnevnog života- piše Maja Živanović, likovni kritičar, u najavi izložbe. - Dihotomija tradicionalno-moderno, kao i razuđenost interesovanja u medijima, u ovogodišnjoj selekciji dovela je do netipičnih izvođenja dela (akril na betonu, ulje na pergamentu, prošiven crtež, pusovana vuna, kolažirani papiri), što daje atraktivnost i posebnost postavci. Izložba je eklektična, a najveći deo posvećen je slikarstvu. Radove u akrilu i kombinovanim tehnikama fino tematski pratimo, od animalnih motiva i portreta, veduta i obrisa grada, do apstraktnih i slobodnih formi. U grafičkom mediju, veliki deo umetnika se opredelio za digitalni pristup, a ilustracija je zastupljena od bajkovitih do stilizovanih motiva.