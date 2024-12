ANJA MIT VESIĆ ZA "NOVOSTI": Volim kod sebe to što sam svoja i verujte u dečije snove, ostvaruju se (FOTO)

GLUMA je moj primarni posao, suština i ljubav, tako da ne mogu da poredim bilo šta drugo sa njom. Dobro se ja osećam u svemu tome, u pozorištu najbolje.

Foto: TV Una

Ovim rečima, razgovor za "TV novosti" započinje šarmantna glumica i TV voditeljka emisije "Una, due, tre" na TV Una, Anja Mit Vesić. Publika u regionu upoznavala ju je kroz razne likove u ostvarenjima domaće kinematografije, a njen talenat za muziku doveo je čak i do Beovizije 2018. godine, kada je sa grupom "Osmi vazduh i drugari" učestovala sa kompozicijom "Probudi se". Prirodnost i jednostavnost učinile su da se kamera "zaljubi u nju", od filmske do televizijske, gde ništa manje ne pleni pažnju gladalaca.

- Ono što radim za mene je igra, lična transformacija i moć. Ali, dodala bih još i da glumu doživljavam kao radost, zahvalnost, slobodu, dečiju igru, iskrenost, ali i kao pravi "rudarski posao". Foto: TV Una

*Kad nabrajamo vaše talente i ne čudi laskava definicija koja vas prati još od studentski dana "da svi mogu biti legende, ali je samo Anja Mit". Na koji svoj talenat ste najponosniji?

- Za mene su scena i kadar sloboda i radost, pa bez ustručavanja radim ono što najviše volim. Glumim, pevam, igram, vodim televizijski program. Najponosnija sam što se ne stidim svog rada, kao i odabira uloga i formata u kojima me publika upoznaje. Gluma je moj poziv i ljubav koju osećam. Izučavam je 22 godine, još od studija i akademije, pa do samog posla.

*Domaćica ste na TV Una u emisiji "Una, due, tre", s obzirom na to da ste opet ispred kamere, kako vam se sviđa uloga voditeljke?

- "Una, due, tre" i ja smo tim već 3 godine i menjajući format kroz sezone, stekla sam iskustvo koje nisam imala na početku. Danas je "moderno" da devojke budu voditeljke, valjda ih je prošlo da snimaju pesme, a ja se trudim da budem svoja i autentična, kao i da publiku uveselim. Atmosfera na TV Una je za poželeti. Nasmejani, vedri, iskusni, talentovani, vredni, radni ljudi su u svakom sektoru i zajedno pravimo lepu priču. Emisija mi je kroz razgovore i priče sa raznim gostima "pomogla" da napredujem, sazrem i da u smemu tome budem bolja. Kako se snalazim u ulozi voditeljke, o tome odlučuje publika.

*Na osnovu kojih kriterijuma birate sagovornike koji će doći u emisiju?

- Redakcija naše emisije svakodnevno smišlja i radi priloge, pratimo aktuelnosti i zajedno biramo goste koje publika voli, ali i one, koji imaju lepu priču i biografiju, jer nije sve u pukoj popularnosti i prepoznatljivosti. Razgovarala sam sa najuspešnijim glumcima, najboljim pevačima, uspešnim sportistima i uživala u svakom razgovoru.

*Koji gost vas je najprijatnije iznenadio?

- Zaista je bilo mnogo gostiju sa kojima sam uživala u intervjuima. Ne bih volela nekoga da ne pomenem, pa bolje da ne izdvajam. Foto: TV Una

*Koliko vremena vam je potrebno da pripremite emisiju "Una, due tre"?

- Za jednu emisiju "Una, due, tre" potrebna je cela nedelja, kako bi se propratila sva dešavanja, naši novinari i danju i noću prate priče pevača, glumaca, sportista, muzičara. Ja smišljavam imitacije, zavrzlame za goste u kojima uživam, i zajedno jedva čekamo vikend da gledamo, kao i naši gledaoci.

*Sa kojom svetskom voditeljkom biste se uporedili?

- Ne bih se ni sa kim upoređivala. Volim kod sebe baš to što sam svoja i što od detinjstva nisam volela da budem ukalupljena. Uvek me je to "žuljalo". Ima toliko "posla oko Anje", da je uzaludno porediti se sa drugim.

*Domaće serije su posledljih godina postale veoma popularne, a gledali smo vas u mnogim: "Komšije", "Istine i laži", "Senke nad Balkanom", "Kolo sreće", "Kamiondžije", "Urgentni centar", "Aviondžije" i mnoge druge. Sarađivali ste sa brojnim poznatim rediteljima, ali i glumcima, od koga mlad glumac može najviše da nauči?

- Iskustvo se stiče od završetka akademije, neki tokom, a neki i pre akademije kao ja. Talenat je nebitan bez rada na sebi, kako prema svom umu, duši, telu, tako i prema svom pozivu. Meni je važno da trajem i da se ne vraćam nazad, ali i da se razlikujem. Jednako mi je bitno da bez sujete sačuvam svoju autentičnost i radost koju imam prema životu. Mlad glumac mora da prođe kroz lične faze zrelosti i stamenosti kao osobe. Uspeh može lako da zavrti i da u tom krugu izgubite ravnotežu. Bez velikog rada na sebi, nema ni velikih ostvarenih ciljeva.

*Početkom septembra u Pozorištu na Terazijama održana je audicija za ulogu zanosne Lili u mjuziklu "Balkan ekspres" i vama je pripala čast da zamenite Tanju Bošković?

- Jedva čekam da publika pogleda "Balkan ekspres" u Pozorištu na Terazijama od proleća 2025. godine. Vredno radimo i spremamo predstavu na čelu da rediteljem Darijanom Mihajlovićem. Sastavni deo mjuzikla i naše radosti biće sjajna muzika Zorana Simjanovića, sa aranžmanima Aleksandra Sedlara, a po tekstu Gordana Mihića. Tanja je diva našeg glumišta i ja je veoma poštujem. Ovo mi je druga Tanjina uloga. Pre devet godina sam igrala Bosu u predstavi "Majstori, majstori", u pozorištu "Boško Buha", u režiji Milana Karadžića, i sada ponovo oživljavam lik koji je igrala Tanja. Lagala bih kada bih rekla da nemam tremu i odgovornost da 2025. ugram čuveni "Balkan ekspres". Vredno ćemo raditi, uživati i čekamo publiku, a do tada verujte u dečije snove, ostvaruju se. Foto: Teodroa Dora Milovanović

*Kako biste najviše voleli da vas pamti publika?

- Volela bih da me narod upamti kao kulturnu, vaspitanu i vrednu osobu, koja ima privilegiju da živi od onoga što voli da radi. U moru svega danas, ove tri osobine su za mene ponos.

*Koje su to serije, filmovi i junaci uz koje ste odrastali?

- Čuvene serije Radio-televizije Srbije - "Bolji život", "Srećni ljudi" i "Porodično blago", i uz legende našeg glumišta, koji su bili deo njih.

*Da li imate neki poseban san ili cilj koji želite da postignete u životu, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu?

- Volela bih da ostanem na zemlji i da se čuvam od drugih ljudi, ali i sebe same. Brzina kojom živimo nas melje, pa nam ostaje sve manje vremena za prisutnost u trenutku, u kome smo sada. Foto: TV Una

*Šta vas ispunjava i čini vam život boljim i lepšim?

- Volim da treniram i pevam. Smišljam nove stvari, maštam i uživam sa prijateljima, kada za to postoji mogućnost.

*Koja je vaša najbolja terapija kada se kamere ugase?

- Ne treba mi terapija posle gašenja kamera. Posao je moja terapija. Kad završim snimanje serije ili emisije, "izađem iz lika" i budem ono što jesam, jedinstvena i spontana Anja.