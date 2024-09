ZLATNE ANTENE ZA NAJBOLJE: Nenad Milenković o 14. Međunarodnom festivalu drama i serija, koji se od 8. do 10. oktobra održava u Domu omladine

FESTIVAL drama i serija (FEDIS) je prva manifestacija na Starom kontinentu i jedina u jugoistočnoj Evropi koja vrednuje i afirmiše igrane drame i serije. Upravo zato ova smotra ima poseban značaj za popularizaciju kako domaće, tako i regionalne televizijske produkcije i njenih aktera.

Foto Fedis

Njenu važnost "zapečatilo" je višegodišnje članstvo u Evropskoj asocijaciji festivala (EFA). Kao i prošle, i ove godine u zvaničnoj konkurenciji za nagradu Zlatna antena nalaze se serije iz regiona, to jest iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i naravno najviše iz naše zemlje.

Peti put zaredom kompanija "Novosti", generalni medijski sponzor ove manifestacije, na Festivalu drama i serija dodeliće nagradu za najbolji glumački par. Kao nekada, kada se priznanje "Ona i on" dodeljivalo na Filmskom festivalu u Nišu, naši prošlogodišnji laureati poklonili su se nedavno publici na Niškoj tvrđavi. Uvek su do sada kampanje za glasanje izazivale veliko interesovanje čitalačke publike "Večernjih novosti", ali i svih ljubitelja televizijskih serija u Srbiji. I sada će se za nagradu Zlatna antena za glumački par takmičiti deset parova, koje ste gledali u našim TV serijama premijerno prikazanih prethodne TV sezone.

U susret 14. Međunarodnom festivalu drama i serija, koji se od 8. do 10. oktobra održava u Domu omladine Beograda, pod sloganom "Samo dobre vibracije", osnivač i direktor FEDIS-a, Nenad Milenković, u intervjuu za "TV novosti", otkriva šta nas sada očekuje na "srpskom Emiju".

- Trudimo se da svake godine, u skladu sa mogućnostima, uvedemo neku novinu i unapredimo festival. Bilo da je reč o atraktivnim tehničkim detaljima ili o sadržaju manifestacije. Svaki FEDIS je drugačiji, a ove godine biće dodatnih sadržaja - većeg broja ekskluzivnih premijera, projekcija, tematskih tribina i svega onoga što naš festival čini neponovljivim.

Foto Fedis

Da li možete da nam najavite goste iznenađenja?

- Gosti festivala su prvenstveno laureati koji dolaze na finalno veče gde se saopštavaju odluke Žirija struke od sedam članova i Stručnog žirija sačinjenog od osam članova iz celog regiona. Čine ga glumci, reditelji, scenaristi, direktori fotografija, kostimografi, kompozitori, TV kritičari, profesori fakulteta... Tako da tu nekog iznenađenja ne može biti, jer je reč o vrednovanju rada i umeća. Posebni i specijalni gosti mogu biti pozvani u okviru tribina i pratećih sadržaja, pa možemo da najavimo dolazak jednog od naših najvećih reditelja i veliko ime produkcije igranog programa nekadašnje Jugoslavije, koji svojim znanjem i nastupom uvek izaziva veliku pažnju javnosti.

Čemu ćete posvetiti posebnu pažnju, koje će biti teme tribina?

- Kao jedini festival u jugoistočnoj Evropi koji tretira igrani televizijski program, dakle sadržaj koji se jedino emituje na televiziji, a to su TV drame i serije, u nekoj vrsti obaveze smo da kandidujemo teme i podržavamo kritičko razmišljanje u toj sferi. Čini mi se da je već neko vreme van fokusa javnosti činjenica da se ne proizvode više televizijske drame iliti televizijski filmovi. TV filmovi bili su veoma popularni sedamdesetih, osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka u Jugoslaviji, a neki od najznačajnijih dramskih umetnika svoje najvažnije uloge ostvarili su upravo u toj vrsti igranog televizijskog programa. Ove godine ćemo se pozabaviti fenomenom televizijskih drama uz učešće eminentnih stručnjaka iz te oblasti: reditelja, TV kritičara i glumaca.

Glumački par biraju čitaoci "Novosti" NAGRADA Zlatna antena, po izboru Žirija struke i Stručnog žirija, dodeljuje se za najbolju seriju, najbolje u glavnoj i epizodnoj muškoj i ženskoj ulozi, glumačko otkrovenje, najboljeg kreatora serije, najbolju režiju, scenario, fotografiju, montažu, kostim, muziku, kao i za sveukupan doprinos domaćoj TV produkciji. O dobitnicima nagrade "Novosti" za najbolji glumački par odlučiće čitaoci "Večernjih novosti", "TV novosti" i naših portala.

Šta mislite o tome što je ove godine snimljeno mnogo manje serija nego prošlih kada je bio produkcijski bum?

- Ekspanzija snimanja televizijskih serija u Srbiji trajala je samo dve-tri sezone. I prošle godine je broj snimljenih TV serija bio na nekom uobičajenom i prosečnom nivou. Kao festival koji, osim glumačkih uloga, jedini vrednuje umeće i struke: reditelja, scenarista, direktora fotografija, kostimografa i montažera, podržavamo snimanje većeg broja TV serija, jer to znači i više posla i veće angažovanje kulturnih poslenika u oblasti igranih serija. Naravno, mora se voditi računa i o kvalitetu snimljenog televizijskog proizvoda, što, složićete se, nije baš bio slučaj u tim godinama kada se snimao veliki broj serija.

Foto Z. Jovanović

Budući da ste direktor jedinog domaćeg festivala serija, da li ste poželeli da snimite neku?

- Nedavno sam čuo za ideju Andreja Šepetkovskog koja me je veoma zainteresovala, a reč je o tome da se snimi film i serija o organizovanju i učešću na festivalu. Ideja je inovativna, originalna i veoma me je zaintrigirala, pa bih je ovim putem podržao. Naravno, akcenat bih stavio na sve teškoće i prepreke na koje nailazimo kada se upuštamo u jedan takav projekat, ali i o pritiscima, neprijatnim pozivima, nerealnim ambicijama i svim ostalim nuspojavama, čime se neki ljudi služe kako bi došli do nekog svog zacrtanog cilja. Publika i mediji vide samo konačan proizvod i glamur finalne večeri, a ne znaju kroz šta se sve prolazi da bi se jedan festival organizovao. Mislim da bi takva serija bila veoma zanimljiva publici.

RTS je povodom pola veka od premijere digitalno obnovila "Otpisane". Već ste na serije iz prošlih vremena ukazivali na FEDIS-u, kako reagujete na ovaj potez Javnog servisa?

- Snažno podržavamo tendenciju digitalnog obnavljanja TV serija i smatramo je nephodnom, kako bi se od zuba vremena sačuvalo sve nacionalno i kulturno blago, koje serije neupitno jesu. Kultne televizijske serije ostavile su dubok trag u našoj kulturnoj baštini, generacije su odrastale uz njih, ali su svedok jednog vremena, te se moraju sačuvati od nestajanja. Takođe, postoji i onaj emotivni aspekt u svemu tome, a to su akteri kojih više nema, kako onih vidljivih tako i onih iza kamere, i moramo ih sačuvati od zaborava.

GLASANjE ZA GLUMAČKI PAR OD 14. SEPTEMBRA ZA nagradu Zlatna antena za glumački par u seriji, koju u okviru FEDIS festivala dodeljuju "Večernje novosti", čitaoci mogu da glasaju od 14. septembra do 4. oktobra, na portalu www.novosti.rs.

Šta biste još voleli da vidite u novom ruhu?

- "Vruć vetar". Jedan od razloga zbog koga sam 2011. pokrenuo FEDIS festival je ljubav prema televizijskim serijama, a posebno prema "Vrućem vetru" i legendarnom Šurdi. Fenomenalni Siniša Pavić glavnog lika i njegovu porodicu teritorijalno je locirao u deo zemlje gde sam rođen, pa sam se veoma često identifikovao sa postupcima i životnim putem Borivoja Šurdilovića. I, onda je na prvi festival drama i serija u Evropi pre 14 godina došao Šurda, odnosno Ljubiša Samardžić, koji je tada dobio nagradu za najbolju režiju. I ta priča može biti deo jednog veoma uzbudljivog scenarija televizijske serije.