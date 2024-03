UVEK JE VREME DA SE SANJA O SAVRŠENOJ LJUBAVI: Mod Beker, zvezda francuske serije, o izazovima traganja za partnerom na pragu četvrte deceni

SUDBINA često ima čudne i neobjašnjive načine da vam malim znakovima sugeriše u kom trenutku bi trebalo da preuzmete kontrolu nad svojim životom i preokrenete ga naglavačke.

Upravo takvu priču donosi nam francuska šestodelna mini-serija "(Skoro) savršena ljubav", koja se na kanalu Star lajf emituje premijerno utorkom u 22.00. U centru dešavanja je 36-godišnja devojka Džul, koja se nalazi pred velikom prekretnicom. Kako stvari trenutno stoje - sa njenim životom je gotovo. Barem je ona u to čvrsto uverena.

Nedavno ju je napustio momak, a ubrzo je ostala i bez posla, zbog čega hitno mora da pronađe cimerku ili će biti izbačena iz svog stana u Parizu. U ovoj podeli karata, kako deluje, ona ne može da računa ni na jednog "keca u rukavu". Međutim, sve se menja kada Džul pronađe izgubljeni telefon u taksiju tokom povratka sa sestrinog venčanja, a u telefonu je pročitala jednu od najlepših prosidbenih poruka. Džul, koja je pala s nogu zbog ove izjave ljubavi namenjene drugoj ženi, odlučuje da ne saopšti istinu osobi kojoj je poruka namenjena i pokušava da pronađe, zavede i uda se za muškarca koji je napisao izjavu ljubavi. Principi mogu da sačekaju! U kom pravcu će ovu mladu Parižanku odvesti sudbina i na koji način je rola u popularnoj romantičnoj komediji zauvek promenila život glumice Mod Beker, u razgovoru za "TV novosti" otkriva nam heroina ove serije.

- Džul je beskrajno romantična djevojka, ali kao i sve takve, ona je istovremeno i prilično naivna i nespretna. U njenoj simpatičnoj misiji osvajanja muškarca kog nikad u životu nije videla pomažu joj njene otkačene prijateljice Manon i Ava - poručuje na početku razgovora Mod, dodajući da ju je Džul osvojila na "prvo čitanje".

- Bio je to pravi poklon za mene. Dobila sam priliku da glumim francusku Bridžit Džouns.

Čini mi se da svaka devojka mašta o ovakvom scenariju. Dodatno, oduvek sam želela da radim sa rediteljkom Paskal Pouzadu, a i kasting za seriju je bio odličan, tako da mi je sve u vezi sa ovom serijom bilo veoma inspirativno - uz osmeh nam otkriva lepa glumica.

Postoji li savršena ljubav?

- Kao što ime serije kaže, čini mi se da je ljubav uvek skoro savršena. Nikada ne možete dobiti svih 10 od 10 poena, iz jednostavnog razloga što niko od nas nije savršen i uvek će postojati onaj jedan mali, ali dovoljan razlog da zagorča tu čak i najslađu romansu. Ali kao takva ljubav, u stvari, i jeste savršena. Kad se ne bismo nimalo mučili ne bismo znali ni da je cenimo.

Vaša junakinja se ukratko može opisati kao šarmantan hodajući haos. Šta ste najviše zavoleli kod nje?

- Upravo to što u njenom životu ništa ne može da bude lako. I što uvek sve mora i može da zakomplikuje. Ono što mi se najviše sviđa kod nje jeste njen odnos sa prijateljicama.

One nemaju milosti prema njoj. Stalno je provociraju i šale se na račun njenog ludila, ali je u stvari mnogo vole i pomažu joj da bezbedno stigne od jedne do druge obale preko uzburkanog mora koje svojim postupcima sama razbesni. Dopada mi se to što je sa jedne strane ovo i serija o ženskom prijateljstvu, a sa druge je oda ljubavi u svim njenim oblicima i kroz sve generacije.

Takođe, bavite se i problemima neudatih devojaka koje su dobro "zagazile" u tridesete.

- Suviše ste nežni prema nama. Ja tu temu zovem anksioznost usedelica (smeh). Sjajno je što su naše junakinje smeštene baš u ovo starosno doba, jer je važno ukazati na količinu stresa sa kojom se susreću devojke poput Džul, ali i mene, kada ih neko na svakom koraku podseća da bi trebalo da se udaju i rode dete. To je ogroman društveni pritisak. Čini mi se da bi naše okruženje moralo da prihvati postojanje žena koje ne čeznu za time da se ostvare kao majke sa prvim muškarcem koji naiđe. Neke od nas i dalje sanjaju o princu na belom konju i tome da jednostavno budu voljene. Nije greh želeti da budeš u savršenoj vezi.

Četvrti glavni junak serije je, bez mnogo sumnje, Pariz?

- Ispravila bih vas. Četvrta glavna junakinja serije je naša rediteljka koja nam je vodila našu priču od početka do kraja i držala sve konce u svojim rukama - od glumaca do scenarija. Divno je što smo nas četiri bile zajedno uključene u rad na scenariju i na kreiranju dijaloga glavnih junakinja, tako da je značajan deo našeg teksta u stvari inspirisan stvarnim situacijama iz naših života. A priča o ljubavi ne ide bez Pariza.

Inače sam rođena Parižanka i zato mi je drago što je serija snimana baš u mom gradu.

Malo toga se snimalo u studiju. Najveći deo kadrova nastao je u takozvanom devojačkom kvartu, u 20. arondismanu koji donosi specifičan dah sela u ovu evropsku metropulu.

U kom trenutku je gluma postala deo vašeg života?

- Još kao mala uživala sam u tome da se presvlačim, maskiram i izvodim razne uloge iz meni tada omiljenih serija i filmova. Radovalo me je to da otkrivam lepotu tuđih života. Posle je došlo školovanje za glumu, učenje tekstova, a onda sam shvatila da se od ovog posla može i živeti. Rezultat toga je da danas zarađujem baveći se onim što volim što je jednom rečju opisano - kraljevski!

Kakve uloge najviše volite?

- Volim role snažnih žena koje izazivaju reakciju kod publike svojom ličnošću. I volim da su uvek drugačije i nikada dosadne. Čini mi se da bih glumila sve žene sveta. I zaljubljene, i detektivke i grube, i zle i tople i hladne. Takođe, ne volim da budem sputana jednim formatom ili žanrom. Zato ćete često videti da kada radim na nekoj seriji istovremeno snimam i film, ili igram u pozorištu. Gluma je za mene kao savršen koktel. Mora da ima mnogo ukusa da bi me opila.

Šta smatrate najvećim doprinosom serije "(Skoro) savršena ljubav"?

- Vedrinu koja nam tako nedostaje na malim ekranima. Ta ista atmosfera radosti koju imamo pred kamerama vladala je sve vreme snimanja i na setu, i to je ono zbog čega je ova serija posebna. Kada se osećate dobro sa timom sa kojim radite to se odmah vidi u finalnom proizvodu. Ovako bezbrižna romantična komedija je ono što nam je trenutno potrebno.