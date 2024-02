SVETU SU POTREBNI NOVI HEROJI: Zvezde nagrađenog serijala "Genije" o četvrtoj sezoni i izazovima uloga Martina Lutera Kinga

ČETVRTA sezona dokumentarnog serijala "Genije", nagrađenog sa dva Emija, uz još 14 nominacija za isto priznanje i tri za Zlatni globus, premijerno se emituje na kanalu Nacionalna geografija od 4. februara, nedeljom u 22.00 (dve epizode).

Foto Nacionalna geografija

U osam novih jednočasovnih epizoda "Genije" se bavi životima, nasleđem i različitim životnim filozofijama Martina Lutera Kinga i Malkoma Iksa. Pod vođstvom Kinga, Pokret za građanska prava borio se za rasnu jednakost, koristeći mirne proteste i zakonodavstvo.

Malkom Iks, međutim, bio je kritičan prema Kingovom mirnom pristupu i zagovarao je da se identitet i jednakost za Afroamerikance mora postići silom. Iako su imali različito poreklo i sreli su se samo jednom, King i Malkom Iks postali su simboli Pokreta za građanska prava i predstavljali su dve strane istog novčića. Osim toga što su uticali jedan na drugog, takođe su inspirisali milione ljudi, ostavili večan trag u američkoj društvenoj svesti i doveli do suočavanja s dugom prošlošću rasne i ekonomske nejednakosti u društvu.

U seriji se u ulogama Martina Lutera Kinga i Malkoma Iksa pojavljuju američki glumac Kelvin Harison Džunior i njegov britanski kolega francuskog porekla Aron Pjer, koji u razgovoru za "TV novosti", uz ostatak ekipe, otkrivaju kako su pred kamerama oživeli jedan od najvažnijih perioda američke istorije.

- Ono što će publika u Srbiji videti kroz osam epizoda priče o Martinu Luteru Kingu i Malkolmu Iksu jeste delić američke istorije, ali je istovremeno i mnogo važnija tema koja prevazilazi geografske i političke granice i tiče se celog sveta. Videćete priču o strasti, posvećenosti, ljubavi, izdržljivosti, ali i o dvojici muškaraca koji su u jednoj mračnoj eri, čiji su bili deo, svojim glasom i otporom pokušali da donesu svetlo.

Foto Nacionalna geografija

"Genije" je za svoj najnoviji nastavak izabrao junake koji su morali da odole svemu što se od njih očekivalo kao dobrih građana i da u ime svih donesu veliku promenu koja ih je koštala života - ističe na početku razgovora glavni glumac serijala Kelvin Harison Džunior. Kako kaže, ono što ga je najviše inspirisalo u priči o Kingu i Iksu bilo je baš to što producenti nisu bežali od toga da ih predstave kao obične ljude, i da ih sagledaju iz svih uglova, ne pridajući im epitete superheroja.

- Bilo mi je potrebno neko vreme da se izborim sa odgovornošću koja mi je dodeljena kada sam dobio ulogu Malkolma. U karijeri se do sada nisam susretao sa tim izazovom da glumim nekoga ko je zaista postojao, a pogotovo ne nekoga ko je ikona jednog tako važnog dela istorije. Tek kada sam na ličnom nivou shvatio da Malkolma moram doživeti kao bilo koju drugu ulogu, smogao sam hrabrosti da obujem njegove cipele i napravim prve preteške korake oživljavajući njegovu životnu priču. I tek tada je zaista počeo moj rad na ovoj roli, iščitavanje mnogobrojnih biografija koje su napisane o njemu i upoznavanje sa njegovom kompleksnom ličnošću - otkriva Aron Pjer, dodajući da je sa velikom zebnjom dočekao priliku da u dahu pogleda svih osam epizoda.

- Donosite tumačenje ljudi koji su heroji jednog dela društva i koji su tim ljudima doneli slobodu. Strah je prirodna stvar. Verujem da nove generacije moraju da vide priču o Malkolmu i Martinu, jer mi se čini da se svi više vezujemo za imena i ponos izgrađen na generalizacijama, a bez stvarnog dodira sa težinom koju ta imena nose - smatra Aron.

Foto Nacionalna geografija

Njegov kolega, koji u seriji tumači Martina Lutera Kinga, priznaje da je on prvi jedan od tih ljudi koji nisu znali mnogo toga o nasledstvu junaka koje su nam dočarali u seriji.

- Čak nisam znao ni to da je pravo ime Martina Lutera Kinga u stvari Majkl. A celog života imao sam utisak da izgovarajući njegovo ime svojim rečima dajem neku posebnu težinu. Iskreno sam se postideo kada sam proučavajući njegovu karijeru i dela shvatio da u stvari ništa ne znam o onome što je radio i kroz šta je prošao u životu. Zbog toga je bitno da što više ljudi širom sveta ponovi ovu lekciju iz istorije, jer to nije samo priča o ispravljanju jedne velike nepravde za afroamerički narod. Ona ima mnogo veću simboliku. Prošlo je više od pola veka od trenutka kada su se njih dvojica borila za slobode za koje se danas još borimo. Verujem da u svakome od nas mora da se probudi neki Martin Luter King ili Malkolm Iks, tako da pitanje slobode više ne postavlja pojedinac, već da to postane najvažnije pitanje cele zajednice - smatra Kelvin Haris Džunior.

Do istog zaključka, radeći na seriji, došao je i njegov kolega.

- Ono što su oni propovedali, nastojeći da motivišu ljude na zajedništvo, a ne na dalje raslojavanje, zasnivalo se na empatiji, povezanosti, razumevanju, novoj perspektivi, komunikaciji i emocionalnoj inteligenciji. Zbog tih ideja Martin Luter King ubijen je 1968, a Malkolm Iks tri godine ranije. Prošlo je šest decenija od trenutka kada su poželeli bolji svet. Nažalost, taj svet se nikada nije dogodio. Kao što ne možemo reći da su se ostvarile ideje za koje su se oni borili. Ako tako posmatramo jedino pitanje koje se nameće jeste to da li je promena uopšte moguća? Da li narodni heroji uvek ginu uzalud - zaključuje pitanjem Aron Pjer utiske o avanturi u poslednjoj sezoni serije "Genije".

Foto Nacionalna geografija

NEME HEROINE

GLUMICE Veruče Opia i Džejmi Loson u seriji su dočarale likove partnerki Martina Lutera Kinga i Malkolma Iksa. Kako one smatraju, glavni doprinos serije je u tome što će gledaoci konačno saznati za neme heroine koje su se sve vreme rame uz rame borile sa svojim muškarcima.

- Priča o Martinu i Malkolmu uvek je fokusirana na ovaj centralni muški tandem, potpuno zanemarujući uloge Korete King i Beti Šabaz, koje su u svojim idejama bile podjednako progresivne. Zbog toga mi je drago što ćemo ih u seriji videti ne samo kao njihove supruge, već i kao ravnopravne saborce za drugačiju budućnost i neko sutra u kom vas neće pitati za boju kože, seksualnu opredeljenost ili boju kože dok procenjuju smete li da uđete u neki restoran ili instituciju - ističe Veruče Opia, dok Losonova smatra da čak i kroz dočaravanje bračnih odnosa glavnih junaka "Genije" donosi njihovo sasvim novo viđenje.

- Prve asocijacije na ovu temu uvek su politika, borba i sukob potlačenih i elite.

Međutim, "Genije" polazi od činjenice da su svi junaci koji su bili deo tog epskog trenutka američke i planetarne istorije, obični ljudi od krvi i mesa. Martina i Malkolma u seriji videćemo na njihovom početku i analiziramo u kom trenutku je nezadovoljstvo prelilo čašu i uništilo staru Ameriku - zaključuje Džejmi Loson.