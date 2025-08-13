Zločin

TROJICA SRBA LIKVIDIRANA U JUŽNOJ AMERICI: Hitri, Makedonac i Mali Kosta ubijeni zbog poslova sa drogom

13. 08. 2025. u 14:58

TROJICA Nišlija ubijena su prekjuče u obračunu kriminalnih grupa u Južnoj Americi, potvrdio je izvor. On navodi da su ubijeni D. M., zvani Hitri, D. L. sa nadimkom Makedonac i Mali Kosta.

Foto: Shutterstock

Prema navodima iz više izvora, trojica stradalih bavila su se kriminalnim aktivnostima u zemlji, ali i u Južnoj Americi, te su, kako se sumnja, tamo otišli radi preuzimanja narkotika namenjenih daljoj preprodaji. Još uvek nije razjašnjeno kako je došlo do sukoba u kojem su izgubili živote.

Prema jednoj verziji, ubijeni su mecima  iz vatrenog oružja, dok je druga verzija da su nastradali kada je eksplodirala naprava postavljena na njihovom vozilu.

Zvanične potvrde o ovom slučaju još nema. Sva trojica su od ranije bila poznata niškoj policiji zbog krivičnih dela povezanih sa drogom, a potiču iz imućnih porodica čiji su roditelji uspešni privrednici.

Kako navodi izvor, Hitri se nekada bavio sportom i sumnjalo se da se po jugu Srbije bavi reketom, zelenašenjem, a zatim je navodno ušao u posao sa narkoticima.

- Pričalo se da je poslovao u Španiji  i da je zbog toga uzeo brzu pozajmicu koju je za kratko vreme vratio, a onda je došao na ideju da proširi poslovanje i da ode u jednu državu u Južnoj Americi – objašnjava naš izvor.

On navodi da je Hitri sa sobom poveo Makedonca i Malog Kostu.

- Navodno su u tom gradu u Južnoj Americi Nišlije stupile u vezu sa likom koji je trebalo da ih poveže sa snabdevačem kokaina. E sad, da li je i šta je pošlo po zlu, još se utvrđuje, jer zvanično niko iz Srbije se ne vodi da je nastradao, ali to može da znači da su koristili falsifikovana dokumenta – rekao je izvor.

(Alo)

