TRAŽIĆEMO OD NEMAČKE DA IZRUČI BRATA ALBANCA UBICE Dačić otkrio: Rekonstruisali smo sve što se desilo, Artanov pasoš je neko doneo na KiM

MINISTAR unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da će policija utvrditi ciljeve i motive ubice policajca Nikole Krsmanovića Fatona Hajrizija, koga su juče likvidirali pripadnici SAJ-a, kao i da će svi njegovi pomagači biti uhapšeni i da će se od Nemačke tražiti i hapšenje Hajrizijevog brata.

Foto: MUP

- Kada neko napadne državu kao što je uradio Faton Hajrizi onda je to teroristički akt - istakao je Dačić za TV Prva. Dačić je ocenio da je Hajrizi bio opasan kriminalac.

- On je relativno mlad da bi učestvovao u ratnim aktivnostima za vreme NATO bombardovanja, ali pripada grupi koja glorifikuje Oslobodilačku vojsku Kosova. Koji su bili njegovi ciljevi i motivi, to ćemo utvrditi, od Nemačke očekujemo odgovore na pitanja da li je on stvarno bio ili nije bio u Nemačkoj - rekao je on.

Dačić je rekao da tu ima "još dosta otvorenih pitanja, kao što je i pitanje za EULEX zašto za Hajrizijem nije raspisana međunarodna poternicu ako je već pobegao iz zatvora".

- Ono što je sigurno jeste da će svi ljudi za koje smo saznali da su deo ovog slučaja biti uhvaćeni i da će odgovarati - rekao je Dačić.

Naveo je da u početku nije bilo jasno ko je ubio jednog policajca i ranio drugog, zbog izjave da su dokumenta ukradena od strane brata ali očigledno da tu nije bilo nikakve krađe niti je Hajrizi išao u Hanover pa se vraćao u Preševo.

Prema njegovim rečima, ovde je verovatnije da je reč o jednom drugom scenariju, a to je da je neko doneo pasoš njegovog brata na KiM i da je to bio dogovor.

- U principu smo rekonstruisali kako se to sve desilo, u smislu toga da je on krenuo iz Preševa, da je tamo imao logistiku i da je jedna osoba koordinisala ko će ga prevesti i tražili su vozača. To je osoba za koju tražimo međunarodnu pravnu pomoć pošto je reč o državljaninu Slovenije, našeg porekla. Preko bračnog para Radovanović, koji je uhapšen, angažovan je vozač iz Tutina da ga preveze do Loznice - objasnio je Dačić.

Dodao je da su svi ti pomagači pohapšeni, a i u Preševu i Bujanovcu se traga za licima su pomagala ubici policajca.

- Svaki detalj ćemo rasvetliti i uhapsiti ljude koji su bili uključeni u pomaganje a od Nemačke ćemo tražiti da se uhapsi i njegov brat i da se razjasni priča oko njegovih dokumenata odnosno nemačke lične karte i pasoša privremenih kosovskih institucija - istakao je on.

BONUS VIDEO: Saučesnik Fatona Hajrizija sproveden u Republičko javno tužilaštvo RS