PORED OČEVOG TELA ŽIVEO TRI GODINE: Novi detalji stravičnog zločina počinjenog u Subotici

JOŽEF Mičik (37) uhapšen je zbog sumnje da je pre čak tri godine lopatom ubio svog oca i imenjaka (57), a potom ga zakopao u pomoćnoj prostoriji kuće u Ulici Filipa Filipovića u subotičkom naselju poznatom kao Srpski šor.

Foto:J.L. i Privatna Arhiva

On se sumnjiči da je posle žustre svađe udarcima lopatom usmrtio svog oca Jožefa (57), a zatim ga umotao u ćebad i čaršave i ostavio u pomoćnoj prostoriji u dvorištu, gde je leš bio sve do ponedeljka, kada je po nalogu Višeg suda urađen pretres kuće.

Da se nešto čudno dešava i da duže vreme nema starijeg Jožefa policiji su signalizirali njegov drugi sin Silvester i komšije iz ulice, koje su kontaktirale sa njim kada su videle da se kuća njegovog oca prodaje.

- U porodičnoj kući nisam bio 15 godina, krenuo sam nekim svojim putem i stvorio novi život. Kada su me zvali, rekao sam im da se kuća sigurno neće prodavati dok je otac živ, a tada su mi komšije rekle da njega već duže nema. Brat me je sve vreme lagao da je otac u zatvoru, pa na lečenju, muljao i petljao... Komšije su mi rekle da su proverile i da on nikada nije bio u zatvoru i tada sam shvatio da se nešto dešava i pozvao policiju i prijavio nestanak - priča nam sin žrtve Silvester. - Svi smo posumnjali da ga je ubio, ali bez policije, ruke su nam bile vezane. Kada je urađen pretres, imali smo šta da vidimo. Strašno! To nikada neću moći da zaboravim. Mislim da za ovaj zločin zaslužuje najveću moguću kaznu. Molim vas, samo da me oslovite kao sin, da ne spominjete da sam brat, jer neko ko ovako nešto uradi ne može da bude moj brat.

Osumnjičeni za teško ubistvo i njegov otac godinama su živeli u kući u Filipa Filipovića, a komšije kažu da nikada nije bilo problema sa starijim Jožefom.

- Uvek je bio dobar komšija, ali smo povremeno čuli da se tuku. Da je bar jadnik to na vreme prijavio - kaže nam komšinica. - Znao je da popije i znala je policija da ga dovede kući pijanog. Zato smo i poverovali kada nam je mlađi složio priču da je iza rešetaka. Potom da se u zatvoru razboleo i da su ga prebacili u Beograd, što je, opet, pilo vodu, jer je bio mršav, i slabog zdravlja. Navodno je trebalo 4. aprila da izađe, a kako ga nije bilo, privatno smo kontaktirali sa jednim inspektorom koji je proverio i video da nijednog dana nije bio iza rešetaka. Tada je klupko počelo da se odmotava.

Primao socijalnu pomoć KOMŠIJE i dalje ne mogu da dođu sebi zbog monstruoznog zločina koji se desio u njihovoj ulici. - Videla sam da je iz kuće prodato sve što je moglo da se proda, nije imao ni struje ni vode. Sve je ispraznio, a leš i lopatu držao unutra, zatrpao stvarima. Jedva su sve to sklonili da pronađu telo - dodaje naša sagovornica. - Bili su časna porodica, naročito dok su bili tu baba i deda. Strašno mi je što je sve to vreme ovaj mlađi živeo normalno, bez imalo griže savesti. Želim komšiju da pamtim kakav je bio. Stariji Jožef je nekada radio u "Severu", bio je tehnološki višak i primao je socijalnu pomoć dok ne stekne uslove za penziju. Nažalost, nije je dočekao.