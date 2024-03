GORDANI IZ NOVOG SADA MUŽ SMRSKAO GLAVU, PA JOJ BUŠILICOM IZBUŠIO LOBANJU: Novi detalji jezivog zločina u Novom Sadu

NIKOLA T. koji je 11. marta svirepoubio svoju suprugu Gordanu T. a potom pokušao da se ubije skokom sa mosta, osim bušilicom udario je suprugu i tupim predmetom, saznaje se iz dobro obaveštenog izvora bliskog istrazi.

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Naime istraga je navodno pokazala da osim povreda nanesenih bušilicom Gordana ima povrede nanete tupim predmetom, pa se pretpostavlja da ju je ubica udarao po glavi. Postoje indicije da bi ovi udarci mogli biti oni koji su zapravo bili smrtonosni, i da postoji mogućnost da je nakon udarca bušilicom žena još uvek bila živa, te da je ubica hteo da bude siguran da ju je ubio.

Inače Nikola se trenutno nalazi u pritvoru, a za delo koje mu se stavlja na teret zaprećena je doživotna robija. Podsetimo, on je nakon ubistva seo u svoj crveni Golf, dovezao se do Temerinskog mosta, automobil je zaustavio u krajnjoj desnoj traci, vezao je za sebe lancem betonski blok i skočio u kanal DTD nakon neuspelih pregovora sa policijom. On je međutim izvučen bez povreda, ali sa znakovima hipotermije je prevezen u KCV odakle je dalje prebačen u zatvor.

(Telegraf)

BONUS VIDEO:

PRVI PUT U JAVNOSTI - KOMPLETAN SPISAK IMENA I PREZIMENA: BIA izdaje publikaciju