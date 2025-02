OSUĐENI PRE 15 DANA, OD DANAS NA SLOBODI: Sud u Hagu samo smanjuje kazne Albancima - Januzi i Bahtijari pušteni uslovno

NIJE prošlo ni 15 dana kako su u Specijalnom sudu Kosova u Hagu zbog zastrašivanja svedoka na po dve godine zatvora osuđeni Albanci Sabit Januzi i Ismet Bahtijari, a oni su već danas pušteni na slobodu.

Sud u Hagu

Predsednica suda Ekatarina Trendafilova izmenila im je kaznu i odobrila puštanje na uslovnu slobodu nakon dve trećine izdržane kazne.

Oni su u decembru 2024. godine sa Specijalizovanim tužilaštvom sklopili sporazum o priznanju krivice i naveli da se kaju, a sud ga je prihvatio 4. februara ove godine.

Januzi i Bahtijari su uhapšeni 6. oktobra 2023. godine, jer su u aprilu te godina dva puta išli u kuću i zastrašivali i pretili jednom svedoku u procesu koji se pred Specijalnim sudom u Hagu vodi protiv Hašima Tačija, Kadija Veljeljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija.

Ovom odlukom suda Januzi i Bahtijari su izbegli da u zatvoru odleže još osam meseci.

Sudije ovog Specijalnog suda Kosova i Specijalizovano tužilaštvo su više puta do sada navodili da je nedopustivo zastrašivanje svedoka, koje je posebno rasprostranjeno među Albancima na KiM, da se time onemogućava sprovođenje pravde, da su to teška krivična dela, da se to mora zaustaviti i strogo kažnjavati, a onda dvojicu koja su uhapšena i sve priznala, puštaju na slobodu posle 16 meseci zatvora.

Specijalni sud Kosova izgleda uvodi polako u rutinu i praksu smanjivanja kazni Albancima sa Kosova i Metohije. Tako su Saljiha Mustafu osuđenog za ratne zločine nad albanskim civilima na KiM 1999. godine prvo osudili na 26 godina zatvora, zatim mu smanjili na 22, pa na kraju na 15 godina zatvora. Kako se čini pustiće ga na slobodu nakon deset godina odležanih u zatvora. Kako je Mustafa uhapšen u septembru 2020. godine, on bi već na jesen 2030. mogao na slobodu, jer tada će ispunjavati uslov od dve trećine.