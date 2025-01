ZA UTICAJ NA KOLEGE - 16 MESECI: Detalji donošenja presude Dijani Hrkalović

BIVŠI državni sekretar MUP Srbije Dijana Hrkalović osuđena je u Specijalnom sudu u Beogradu na kaznu zatvora od 16 meseci, zbog krivičnog dela trgovina uticajem.

Foto: Petar Milosevic

Nekadašnji načelnik Policijske uprave u Novom Sadu Milorad Šušnjić oglašen je krivim zbog zloupotrebe službenog položaja i osuđen je na godinu dana zatvora, a nekad prvi čovek Službe za specijalne istražne metode (SSIM) Dejan Milenković oslobođen je optužbi.

Ovim je, posle skoro tri godine suđenja, završen prvostepeni sudski postupak protiv troje nekadašnjih visokih funkcionera srpske policije. Predsednica Krivičnog veća, Slađana Marković obrazlažući presudu navela je da su neke optužbe dokazane, ali da u slučaju Milenkovića nije bilo dokaza da je zloupotrebio službeni položaj.

- U ime naroda, Dijana Hrkalović i Milorad Šušnjić - krivi su! - ovako je predsednica veća započela izricanje presude, kojoj nije prisustvovala prvooptužena, na šta po zakonu nije ni obavezna.

U presudi je, pored ostalog, navedeno da je Hrkalovićeva kao sekretar Uprave kriminalističke policije (UKP) i kao državni sekretar MUP Srbije uticala na Milenkovića da na vreme ne dostavi izveštaj o analizi mobilnih telefona Veljka Belivuka u slučaju ubistva Vlastimira Miloševića (poznato kao ubistvo na šinama, prim.aut.). Reč je o audio i video zapisima, kao i tekstualnim porukama, fotografijama...

Vlastimir Milošević ubijen na šinama u Ulici 27. marta, Foto M. Anđela/ Arhiva

- Ovi izveštaji su dostavljeni tek pred kraj sudskog postupka za ubistvo Miloševića, gde je dokazano da su on i Belivuk bili u nekoj vrsti sukoba. Čak i da je sud poverovao optuženoj da je to uradila po nalogu tadašnjeg ministra Nebojše Stefanovića, to je ne opravdava - navela je predsednica sudijskog veća. - Sud je našao da Milenković nije kriv, jer posledica njegovog činjenja nije dokazana. Da je tužilac naveo da je on imao koristi od toga, odnosno da je njegov motiv bio da ostane na mestu načelnika, presuda bi možda bila drugačija.

Konstatovano je i da nije na sudu da uči tužilaštvo. Dijani Hrkalović i Dejanu Milenkoviću nije dokazana krivica kada je reč o operativnoj obradi "Mangusta".

- Utvrđeno je da je audio i video zapis nastao u "pica baru" dostavljen integralno tužilaštvu, kao i sudiji za prethodni postupak, a tu su, pored ostalog, i delovi koji se odnose na Hrkalovićevu - navodi se u presudi. - Znači ceo dokazni materijal je dostavljen. Veće je utvrdilo da postoji i skraćena verzija i ona je u Službi za specijalne istražne metode. Nismo se bavili time ko je i zašto to radio, a do skraćenja je došlo nekon nekoliko meseci.

Foto: Tanjug

Reč je o tajno snimljenom susretu advokata Dragoslava Miše Ognjanovića i Dragoslava Miloradovića, bliskih ljudi Luke Bojovića. Obojica su neki mesec kasnije ubijena. U tom razgovoru oni su, pored ostalog, govorili o fotografijama na kojima je Hrkalovićeva u provokativnim pozama, ali i o tome kako je ona, navodno, brisala određene snimke sa nadzornih kamera u slučaju ubistva Miloševića.

I kada je reč o operativnoj obradi "Kroše", sudsko veće nije našlo dokaze protiv Milenkovića:

- Utvrđeno je da je materijal dostavljen Službi za borbu protiv korupcije, mada nije i odeljenju u Novom Sadu.

Ova operativna obrada nastala je u jednom restoranu, gde je zabeležen susret tadašnjeg direktora "Srbijašuma" Igora Braunovića sa određenim ljudima. Pored ostalog, tu je bio i Branko Stefanović, otac tadašnjeg ministra policije.

Milorad Šušnjić i Dijana Hrkalović / Foto MUP

KADA je reč o bivšem načelniku novosadske policije Miloradu Šušnjiću, sudsko veće je ocenilo da postoje dokazi da je načinio zloupotrebu službenog položaja, kao i da je na to uticala tadašnja državna sekretarka Dijana Hrkalović. Reč je o stavljanju kriminalca Darka Eleza na fiktivnu obradu, kako bi se zaštito od drugih službi i zanemarivanju optužbi Želimira Kreštalice da mu je život ugrožen.

Kada je ovaj privrednik u Novom Sadu prijavio pretnje smrću, koje mu upućuje Elez, napravljena je službena beleška, umesto da je napisana krivična prijava po kojoj bi se postupalo.

- I ta službena beleška nigde nije zavedena - konstatuje se u presudi. - Takođe, po nalogu Hrkalovićeve, otvorena je obrada nad Elezom, kako bi se on zaštito. Takođe, optužena je upozoravala da Eleza ne sme niko da ubije.

U presudi se navodi da je nekoliko svedoka potvrdilo da je Elez bio pod zaštitom, dok se na žalbe Kreštalice niko nije obazirao, nego je čak trpeo pritiske od novosadske policije. Pominje se i dolazak Šušnjića u MUP kod Hrkalovićeve, kao i njegov povratak za Novi Sad, gde u jednom trenutku on konstatuje : "Došlo vreme da se rade je..ne stvari!

Darko Elez, Foto Printskrin

Sudsko veće je konstatovlao i da su neki svedoci ispričali da su oni policijski službenici,koji su pratili Eleza, pozivani na razgovor gde je im je naređeno da to ne rade.

- U jednom trenutku nad Kreštalicom je otvorena operativna obrada, umesto da s epostupa po njegovoj prijavi o ugrožrnosti - navodi se u presdudi. - On je i po drugi put, u Futogu, prijavio pretnje, koje mu je telefonom uputio Elez. I sa tom prijavom se čekalo sve dok nije prošlo godinu dana, koliko mobilni operater čuva podatke.

Sud je konstatovao da su ovakvim postupanjem pojedinih policijskih službenika, učinjene teže povrede prava Želimira Kreštalice.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) je za bivšu državnu sekretarku MUP Srbije tražio pet godina, za Šušnjića dve, a za Milenkovića godinu dana zatvora.