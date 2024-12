PLAKAO U SUDNICI, MOLIO DA GA NE LEČE OD ALKOHOLA: Uskoro presuda taksisti za ubistvo supruge - tukao je, sekao kosu, izbo 17 puta

SUPRUGU je godinama maltretirao zbog sumnje da mu je neverna.

Foto: Fejsbuk/Novosti

Na kraju je ubio zbog ljubomore. Naneo joj je više povreda po telu, tako da je trpela veliki bol. Počinio je teško ubistvo i tražimo da ga sud oglasi krivim, osudi na maksimalnu kaznu zatvora i odredi meru obaveznog lečenja od alkohola.

Ovo je u završnoj reči na suđenju taksisti Radanu Vasiljeviću za teško ubistvo supruge Slavice u stanu u Žarkovu u Višem sudu u Beogradu danas zatražilo Više tužilaštvo. Predviđena kazna za teško ubistvo je od deset do 20 godina zatvora ili doživitna.

Radan Vasiljević je u svojoj završnoj reči priznao da je kriv i rasplakao se.

- Ja je nikada nisam udario, nikada je nisam ni opsovao. Kriv sam i treba da odgovaram. Samo vas molim za racionalnu i pravednu presudu. I nemojte me lečiti od alkohola, jer ja lekove ne volim da pijem. Da sam kriv, kriv sam, ali kunem vam se da nisam hteo da je ubijem - rekao je Vasiljević plačući u sudnici.

On je pijan 9.12.2021. Slavicu celu noć tukao u stanu, šamarao, vezao joj noge, sekao kosu i odeću, tražeći da mu prizna da ga vara i na kraju je oko podne ubio, jer je htela da ide na posao, zadavši joj 17 povreda nožem, od čega je 14 bilo ubodina.

Njegov branilac advokat Vanja Gajić osporavao je u završnoj reči da je Vasiljević počinio teško ubistvo i kazao da nije tačno da joj je ograničavao kretanje, uzimao zaradu, koju je trošio na kocku i alkohol, zabranjivao joj da se sređuje.

- On nije hteo da je ubije, jer da jeste ne bi joj dozvolio da skine trake, kojima je vezao oko nogu, ne bi legao da spava, pa da ona pobegne, učinio bi to odmah tokom noći, a ne u podne kada se probudio - kazao je advokat Gajić. - On je eventualno izvršio nasilje u porodici, a iz nehata je nastupila njena smrt. Kada je ubadao nije ciljao vitalne organe, nije znao da će nastupiti smrt. Eventualno je počinio ubistvo na mah kada ga je opsovala i on je u besu uzeo nož i ubadao je.

Branilac je kazao da su Vasiljeviću olakšavajuće okolnosti što je priznao da je ubio, ispričao šta se i kako desilo i što je neosuđivan skoro 70 godina.

- On je zavisnik od alkohola i usled toga je počinio krivično delo, jer su mu popustile kočnice. Iskreno se kaje i žali što je to uradio. Plakao je u sudnici, a pokušao je i sebe da ubije. Nije pokušao da sakrije šta je uradio i da sakrije dokaze - kazao je Vanja Gajić, zatraživši da okrivljeni Vasiljević bude pušten u kućni pritvor.

Izricanje prvostepene presude Vasiljeviću zakazano je za 25. decembar.