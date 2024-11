"JA SAM MRTAV ČOVEK": Nastavlja se drama na Blažićevom suđenju

DANAS je kraj suđenja Urošu Blažiću. Planirano je da tužioci Višeg javnog tužilaštva u Smederevu iznesu ocenu dokaza, zaključke o ključnim činjenicama, da ukažu na primenljive zakonske odredbe i navedu olakšavajuće i otežavajuće okolnosti za izricanje kazne.

Foto: N. Živanović

Blažić je na prethodnom ročištu pristao da odgovara na pitanja advokata oštećenih, Nebojše Perovića.

Uroš Blažić izveden je danas pred govornicu kako bi odgovarao na pitanja Perovića, međutim, kako se saznaju mediji, on je zahtevao od sudije da dopuni svoju odbranu.

- Izašao sam da odgovaram jer su svi bili u pravu. Molim Vas da me ne pitate za motiv. Ja sam konstantno svaljivao krivicu - započeo je Uroš Blažić.

- Ceo život sam glumio, pravio žrtvu od sebe. Umišljao sam da me svi mrze. Ja sam pomoć svojih vršnjaka odbijao, ponašao sam se arogantno. Istina je da sam odbijao krivicu, a kriv sam samo ja. Mislim da nije kasno da sada to kažem, iako je trebalo ovo na početku. Želeo bih da izjavim saučešće. Ja znam da njihovu bol ništa ne može da umanji, ja bih svima da se izvinim za svoje ponašanje. Ja stojim ispred vas - sudija, moja sudbina je u vašim rukama. Osudite me najstrožije - rekao je on.

- Ja bih najviše želeo da mi date sad papir i da ja potpišem da mi izvadite oko, iscedite kičmenu moždinu, odsečete ruku, nogu, da date povređenima. Ja sam svima hteo da stavim do znanja da znam da sam ja sada mrtav čovek - završio je on.

Na pitanje advokata Perovića donekle je pristao da govori o 4. maju. Ispričao je da ne zna kada je "prebacio" i odlučio da izvrši masovno ubistvo.

- Čuo sam tog jutra za Ribnikar, ali samo površno. Osudio sam to. Znam da mi ne verujete. Bio sam ogorčen. Ne mogu da dam odgovor na pitanje zašto sam uradio isto - odgovorio je Blažić.

- Oružje sam uzeo posle poruka na 'Vacapu'. Seo sam u kola i krneuo ka Smederevu kroz Dubonu i Malo Orašje. Posle poruka sam pričao sa Viktorom Đorđevićem na telefon, rekao mi je da mi prete, da će da dođe da me biju. Ovo ispada kao pravdanje, a ja neću da se pravdam. Molim Vas, ne želim da pričam o toj noći. Nema motiva, nema opravdanja. Kao da to nisam bio ja, ove ruke više ne bi mogle da uzmu taj metal i upere ga u nekog drugog - rekao je Uroš Blažić.

Dozvola sudije da Blažić dopuni odbranu izazvala je reakcije članova porodice koji su sedeli u publici.

Oni su se govorili da više ne mogu ovo da slušaju, ukazivali su sudiji da je prošlo vreme koje je on tražio da iznese svoju odbranu. Pojedini roditelji su čak napuštali sudnicu.

