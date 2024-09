SUĐENJE PROGONITELJU NATAŠE BEKVALAC: Tvrdi da je Lepoj Breni dao nadimak

MILOVANU Meduriću iz Srbobrana, koji je optužen za proganjanje pevačice Nataše Bekvalac, neuropsihijatrijskim veštačenjem je utvrđeno da boluje od duševne bolesti i predložena je mera obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, radi otklanjanja opasnosti da učini teže krivično delo.

Foto: ATA Images

Njemu je danas trebalo da počne suđenje u Višem sudu u Beogradu, ali branilac Jakov Avramović nije dobio to veštačenje i predložio je da sud okrivljenom dodeli stručnog savetnika, da se vidi da li on može da se leči sa slobode.

Veštak Svetislav Mišković objasnio je tada u sudnici da su predložili meru zatvorenog tipa, jer okrivljeni živi sa majkom od 78 godina, koja je takvog zdravstvenog stanja da nije u mogućnosti da kontroliše sinovo lečenje, a on ga neće sam sprovoditi.

- Neko u porodici mora da prati da li on pije lekove svaki dan i da ga jednom mesečno vodi na kontrole kod psihijatra - kazao je Mišković. - Razgovaraću sa njegovom sestrom i sinom (21), koji je student, da li mogu da prihvate da budu saradnici u lečenju na slobodi i svakodnevno nadziru da li uzima terapije. Njemu je potrebno lečenje.

Psihijatrijskim pregledom okrivljenog utvrđeno je da on usled bolesti ima verovanja koja nisu zasnovana na realnim činjenicama i da je zbog te bolesti izvršio krivično delo proganjanje. On umišlja događaje, ima pogrešna sećanja i megalomanske sumanute ideje.

Sud je naloži i da se veštak Mišković izjasni da li ima napretka kod Medurića otkako od juna ove godine, nakon hapšenja, u zatvorskoj bolnici u Beogradu prima terapiju.

Medurić je na "Fejsbuku" slao Nataši Bekvalac preteće poruke tražeći da mu plati za pesme koje joj je dao. Iznoseći odbranu u Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal on je to priznao, ali je rekao da je to radio samo da bi došao do svog novca i nekako do tužilaštva i medija da ispriča svoju priču. Kazao je da nikada nije fizički hteo da joj naškodi.

On je tvrdio da Natašu Bekvalac poznaje skoro ceo njen život, od njene šeste godine, jer je dolazila u Srbobran kod rođaka, koji se njegove komšije.

- Kada je postala devojka "muvali" smo se i ja sam joj 1998. godine dao svesku sa pesmama koje sam napisao. Ona je te pesme dala drugim pevačima, ali ja nisam za to dobio novac - ispričao je u tužilaštvu osumnjičeni.

On je kazao da je pre Nataše osamdesetih godina sarađivao sa Lepom Berenom i da je i njoj isto dao svesku sa pesmama, koje je prosleđivala drugim pevačima i nije mu nije ništa platila. Sve te pesme su, kaže, postali hitovi kod raznih pevača. On je, navodi, Fahreti Jahić dao nadimak Lepa Brena, po kojem je postala poznata. Rekao je da je sarađivao i sa Majom Marijanom ali sa njom nije imao problem.

Ispričao je da je pisao pesme i Britni Spirs i da ona zna za njegove probleme i da je trebala da dođe u Srbiju sa advokatom da prijave Natašu Bekvalac i Lepu Brenu. Naveo je i da su mu Britni Spirs i Paris Hilton kupile kuću u Meksiku i da tamo treba da ide da živi sa Britni, pa pretpostavlja da je Nataša Bekvalac zbog toga ljubomorna, pa ga drži zatvorenog.

Tvrdio je da je radio i filmove "Ko to tamo peva", "Maratonci trče počasni krug", "Varljivo leto 68.", sve Brenine filmove i naučnofantastične filmove, koje nije potpisivao, jer nije hteo da bude poznat, ali želi da mu to plate da može normalno da živi.

Nataša Bekvalac ispričala je ranije u tužilaštvu da ona nikada nije bila u Srbobranu, niti tamo ima rođake koje posećuje. Kazala je da su pretnje okrivljenog na njenom Fejsbuk profilu, koju uređuje njena sestra, stizale više od godinu dana i da je odlučila da ga prijavi kada su one postale svakodnevne i sve gore sadržine, jer je pretio da će je ubiti, izmasakrirati i nije joj bilo svejedno, pošto je spominjao i neke privatne detalje, pa nije znala da li je i lično poznaje.