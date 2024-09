DA MU JA DUŠU UZMEM I OČI VADIM: Baka ubijene devojke u Ripnju vikala u sudnici

"Samo da doživim da mu ja dušu uzmem, da mu ja oči vadim. Ja sam baba svirepo ubijene devojke i mene je nožem ubo i udarao u glavu. Hoću da odgovorim na njegove laži, ja vračara nikad nisam bila!"

Ovo je u sudnici Višeg suda u Beogradu obraćajući se optuženom Stojanu Iliću danas vikala Mirjana Petrović, baka devojke Nevene (16), koju je Stojan ubio 16. aprila 2023. godine u Ripnju. Mirjana je po završetku suđenja uperila prst ka okrivljenom, koji je sedeo na klupi i rekla mu, "a tebi bi bolje bilo da ostaneš u zatvoru, nego da izađeš".

Tu je reagovala sudija da straža okrivljenog Ilića izvede iz sudnice, pošto je pretres završen. I Mirjana Petrović je potrešena, jedva hodajući izašla napolje i sva se tresla nekoliko minuta.

- Ja sam je čuvala i odgajila i da je skot i monstrum tako ubije. Nije on bolestan. Svaki dan je dolazio kod mene, znamo da nije. Zašto je ubio, šta mu je bila kriva? Pa posle napade i celu porodicu. Sve je on to planirao - kazala je Mirjana.

Ona je ispričala da je okrivljeni govorio za Nevenu da mu je kao ćerka, išla je sa njegovom ćerkom u razred, kada je dolazio kod njih deci je često donosio čokolade i druge slatkiše ili grickalice.

- Nikada mi nije palo na pamet da bi ovo mogao da učini. To jutro je bio kod nas, doneo flašicu gorkog lista da pije i punio telefon. Sve je to planski, imao je nož. Nije stao dok je nije ubio - potrešeno je pričala baka Mirjana.

Inače, suđenje Iliću je okončano, sud jedanas odbio predlog njegovog branioca da se Ilić iz pritvora prebaci u zatvorsku bolnicu gde bi se uradilo novo psihijatrijsko veštačenje da li boluje od neke duševne bolesti. Veštaci koji su ga veštačili su naveli da on nije neuračunljiv.

Ilić je tog dana bio kod Petrovića nekoliko sati i onda je povezao Nevenu i njenog brata do prodavnice u centru Ripnja. Kada je brat izašao da kupi baterije on je devojku odvezao i ubio. Zatim se vratio do kuće Petrovića i tu nožem napao i isekao njenu majku Sanju, babu Mirjanu i ujaka.

Završne reči zakazane su za 23. septembar, a posle toga će biti i prvostepena presuda.