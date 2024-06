PRED SPECIJALNIM SUDOM U BEOGRADU ZA DANAS ZAKAZANO SUĐENJE GRUPI BELIVUKA I MILJKOVIĆA: Zbog novog sudije sve kreće iz početka?

SUDIJA Zorica Avramović danas će, kako je najavljeno, prvi put da se pojavi u sudnici broj jedan Specijalnog suda, kao predsednik veća u postupku koji se vodi protiv optuženih za pripadnost kriminalnoj grupi, na čijem čelu su, kako se tvrdi, Veljko Belivuk i Marko Miljković.

Marko Miljković i Veljko Belivuk

Ona je palicu preuzela od koleginice Vinke Beraha Nikićević, koja je krajem aprila otišla u penziju. U veću su ostali sudije Vladimir Duruz i Snežana Nikolić Garotić.

Da li će ovaj proces, koji je jedan od najozbiljnijih sudskih postupaka još od procesa "zemunskom klanu" za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića, krenuti iz početka, ostaje da se vidi. Naime, kako saznajemo, postoje dve varijante. Odbrana može da traži da sve krene iz početka, kako bi sudija mogla neposredno da čuje odbrane optuženih, kao i iskaze svedoka, koji su do sada saslušani, a među njima su i trojica okrivljenih saradnika - Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević. Sa druge strane, prema informacijama koje smo dobili, sudija Avramović je iščitala sve što je do sada urađeno i dobro se pripremila, zbog čega može da se desi da nastavi tamo gde je njena prethodnica stala, a to je izvođenje dokaza pribavljenih preko zaštićene aplikacije "Skaj".

Na teret otmice, ubistva, droga OPTUŽNICA u ovom trenutku broji tridesetak imena, koje, prema tvrdnjama Tužilaštva za organizovani kriminal, predvode Belivuk i Miljković. Na teret im se stavljaju sedam otmica i isto toliko ubistava, trgovina narkoticima, nezakonito držanje oružja, kidnapovanje i silovanje. Većina članova grupe je u pritvoru od početka februara 2021. godine. U dosadašnjem toku sudskog postupka svi, osim trojice pokajnika, izjasnili su se da nisu krivi. Zahvaljujući okrivljenim saradnicima pokrenuti su i novi postupci, poput onih za ubistva u Atini i na Krfu 2020. godine, kada su ubijeni navodni pripadnici "škaljarskog klana" Igor Dedović, Stevan Stamatović, Alan Kožar i Damir Hadžić.

Kako je svojevremeno za "Novosti" izjavio advokat Aleksandar Šćekić, koji u predmetu zastupa dve porodice žrtava - Lazara Vukićevića i Nikole Mitića, do ponavljanja suđenja ne mora nužno da dođe, ali ako odbrana nije saglasna da se konstatuje da su pročitani spisi predmeta, ceo dosadašnji deo postupka će morati da se ponovi.

Suđenje ovoj kriminalnoj grupi počelo je pre gotovo dve godine, a pratilo ga je niz opstrukcija odbrane, počev od traženja izuzeća gotovo kompletnog tužilaštva i sudstva, pa do otkazivanja punomoćja advokatima. Do sada su, pored optuženih, ispitani okrivljeni saradnici, ali i desetak svedoka. Poslednje ročište održano je početkom marta.

Na samom početku predmet je bio dodeljen sudiji Zorani Trajkovića, koja se žalila, tvrdeći da joj je dodeljen mimo procedure i preko reda. Kada joj je žalba odbijena, otišla je na višemesečno bolovanje. Suđenje je tada povereno sudiji Vinki Berahi Nikićević, koja je u Odeljenju za organizovani kriminal Višeg suda od 2013. godine, iako se znalo da je ona na pragu penzionisanja.