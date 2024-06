SUĐENJE MIŠELU ZA VERSKU MRŽNJU: Nema ni traga od oštećenog Nenada Lazarevića

SUĐENjE Mišelu Krstoviću, koji je optužen za izazivanje nacionalne i verske mržnje, jer je u novembru prošle godine u vreme čitanja večernje molitve ispred Bajrakli džamije u Beogradu psovao muslimane, odloženo je septembar, jer sud nije uspeo da nađe oštećenog Nenada Lazarevića i da ga sasluša na pretresu.

Foto V. Danilov

Kako je sudija rekao nema ga ni na jednoj od dve adrese, gde je živeo, a u džamiji su sudu rekli da on ne radi tamo i dali njegov broj koji su imali, ali on više nije u funkciji. Zato je naloženo da policija pronađe Lazarevića do sledećeg pretresa.

Krstović je inače u pritvoru u zatvorskoj bolnici, gde je smešten na lečenje odmah posle hapšenja, zbog psihičkih problema, koje je imao. Veštak je u sudu samo kratko rekla da mu je sada mnogo bolje.

On inače tvrdi da nikoga nije psovao na verskoj osnovi i da nije mogao da širi versku mržnju i netrpeljivost, jer je i on musliman, majka mu je iz Kuvajta, tamo je odrastao i živeo skoro ceo život i tamo ima četvoro dece, nakon što se razveo od supruge, takođe Arapkinje. On je ispričao da se jesenas u Beogradu ispred džamije posvađao sa dvojicom Arapa i da su se gurali.