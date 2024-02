PAPIĆ I PANDUR IZNELI ODBRANU: Tvrde da nisu štitili Nikolu Kljukovnicu, osumnjičenog za prodaju narkotika

BIVŠI službenici SBPOK-a Goran Papić i Branislav Pandur tvrdili su danas iznoseći odbranu u Višem sudu u Beogradu da nisu uticali ni na koga da se Nikola Kljukovnica, osumnjičen za trgovinu narkoticima, ne uhapsi i ne procesuira.

Foto: Z. Jovanović

Oni su inače optuženi da su korišćenjem svog službenog položaja u jesen 2020. godine uticali da se posle hapšenja Kljukovnica pusti.

Papić je rekao da je kao zamenik načelnika SBPOK-a čuo da je Kljukovnica bio u operativnoj obradi Odelenja za drogu. Kazao je da mu je tadašnji načelnik Odelenja za opšti kriminal Nevenko Marić rekao da ima informaciju o primopredaji velike količine droge i da će sprovesti akciju.

- To veče mi je javljeno sa terena da je došlo do primopredaje, ali nisu bili baš sigurni, jer niko nije video. Odlučili smo da interventna kao slučajno zaustavi ekipu, koja je preuzela robu i javili su mi da su zaustavili, ali im ne deluje da je u pitanju droga, već paracetamol. Ja nisam rekao kolegi Dašiću da je Kljukovnica dobar momak i samo majstor. Nikada ga nisam upoznao, već sam znao njegovog oca automehaničara, kod kojeg sam dva puta popravio auto. Nikada nisam rekao ni Mariću da je Kljukovnica saradnik. Nisam pretio Mariću, niti govorio "znaš li ko sam ja", jer to nije moj vokabular prema podređenima.

Na pitanje tužioca kako je saznao da je Kljukovnica doveden u SBPOK i da li mu je Marić rekao da Kljukovnica hoće da razgovara sa njim, Papić je odgovorio da mu je to rekao neko od operativaca, ali ne zna ko.

Foto: Tanjug Goran Papić

- Neko od privedenih je hteo da priča sa mnom, ali su mi bili nepoznati i nisam se čuo ni sa kim od njih - kazao je okrivljeni Papić, tvrdeći da nije rekao Mariću da je Kljukovnica pod operativnom obradom. - Kljukovnica je posle došao u kafanu i tu su ga uhapsili i našli mu 2.000 evra, a on je rekao da je taj novac zaradio od preprodaje vozila.To je imalo logike i mi protiv njega nismo imali ništa. Ne možete hapsiti nekoga, jer ima 1.000 ili 2.000 evra. Bilo je hapšenje, a ne znaju ni ima li droge.

On je rekao da je to veče zvao Dragoslava Damjanovića, jer je pokušavao da dozna da li su nešto zaplenili i ima li velike količine droge, ali je negirao da mu je rekao da je Kljukovnica na merama i tako uticao da bude pušten.

Branislav Pandur, koji je tada radio u odseku za drogu SBPOK-a, ispričao je da je to veče imao neke privatne probleme i legao da spava, kada ga je oko jedan sat posle ponoći probudio Dašić i rekao da su uhapsili Petrovića i grupu oko njega i Kljukovnicu, da se jedan poziva na Papića.

Foto: S. J. M. Branislav Pandur

- Legao sam da spavam, a onda me je Dašić opet probudio i rekao da su veštačili pronađenu materiju i da nije droga. Posle nekoliko minuta opet me je zvao i rekao da tužilac iz VJT hoće da se čujemo i dao mi broj da ga nazovem. Sa tužiocem nisam pričao žargonski, već sam mu objasnio za našu obradu da pratimo lice, da smo na njegov džip stavili GPS i da uz njega gledamo još deset ljudi, koji su navijači Partizana i među njima i Kljukovnicu. Nisam rekao tužiocu da ga pusti i taj poziv sam shvatio kao da je on hteo da potvrdi da je Kljukovnica predmet obrade - kazao je Pandur.

Inače Kljukovnica je sa još pet osoba uhapšen godinu dana kasnije u avgustu 2021. godine i sada mu se sudi za prodaju narkotika u Višem sudu u Beogradu.

Goran Papić je na suđenje doveden iz zatvora u Padinskoj Skeli, gde izdržava kaznu od dve godine zatvora, jer je pravosnažno osuđen da je uticao da se Marku Miljkoviću, osumnjičenom za organizovanje kriminalne grupe, vrati blindirani auto.