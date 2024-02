MIKA IMA TEGOBE POSLE OPERACIJA:Oloženo suđenje Aleksiću

SUĐENjE Miroslavu Miki Aleksiću, optuženom za silovanja i nedozvoljene polne radnje u Višem sudu u Beogradu odloženo je danas, jer on ima zdravstvene tegobe nakon dve teške operacije, koje je imao u decembru i januaru.

Foto: P. Milovanović

Njegov branilac Zoran Jakovljević priložio je sudu izveštaj lekara u kojem je sublimirano sve vezano za to njegovo poslednje lečenje. On je predložio da se otkaže martovski termin za suđenje i da se novi zakaže u maju, jer prema mišljenju lekara Aleksić bi do tada mogao da se oporavi.

- Konzilijum lekara treba da zaseda i da mu odredi onkološku terapiju, a ona će opet da zavisi od stanja srca. Zbog toga sada treba da uradi kardiološke preglede i ultrazvuk srca - rekao je Jakovljević.

Tužilac Jelena Bjelopavlić zatražila je da se uradi veštačenje da li je Aleksić procesno sposoban da prisustvuje suđenju i usprotivila se da se suđenje zakaže tek u maju, jer je to kako je rekla nedopustivo.

Na to je odgovorio branilac Jakovljević navodeći da nemaju nikakav problem da se uradi veštačenje.

- Naš interes je da za Aleksićevog života završimo ovaj proces. Hronološki je utvrđeno da su ove nove bolesti nastale posle optužbi i nakon neosnovanog stavljanja u tamnicu. Nije sporno Aleksićevo psihičko, već fizičko stanje. Čovek je isečen na dve operacije i jedva je ostao živ, nije mu dobro - rekao je Jakovljević.

Sudija Zoran Božović ostavio je zakazani termin za suđenje u martu, ali je napomenuo Aleksićevog advokata da blagovremeno obavesti sud u kakvom je zdravstvenom stanju okrivljeni, a odluku o veštačenju će naknadno doneti.

Danas je inače trebala da svedoči oštećena devojka Jefimija Vujović. Ona je u sud došla sa prijateljima i glumicom Milenom Radulović, koja je svedočila na protekla dva ročišta.