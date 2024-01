ODLOŽENO SUĐENJE ICIĆU IZ MALČE ZA OBLJUBU ĆERKE: Stručni savetnik ima ispite

SUĐENjE Milanu Iciću iz Malče kod Niša, okrivljenom da je obljubio svoju ćerku kada je imala 14 godina, a onda i snimao seksualne odnose sa njom, kačio na društvene mreže i delio drugim muškarcima, kojima je podvodio, odloženo je danas u Višem sudu u Beogradu.

Foto Ilustracija shutterstock

Pored njega optuženi su i Vujadin Mladenović, za pokušaj obljube iste devojčice i Aleksandar Vidojković, kojem je Icić podvodio ćerku i poslao eksplicitni snimak da ga objavi na društvenim mrežama.

Na suđenje danas nije došao Zoran Ćirić, stručni savetnik odbrane Mladenovića, jer je kako je obavestio sud, imao zakazane ispite na fakultetu u Nišu, a on je na pretresu trebalo da ispituje veštake, koji su radili psihijatrijsko veštačenje oštećene. Odbrana insistira da se oni usmeno ispitaju u sudnici.

Posle toga na suđenju bi trebalo da se gledaju i snimci kao dokaz.

Otac se tereti da je ćerku obljubio više puta od marta 2019. kada je imala 14 godina, pa do aprila 2020. godine i da je podvodio od aprila 2019. do aprila 2021. godine. Oni su tada otkriveni i uhapšeni u maju 2021. godine. Icić i Mladenović su bili u pritvoru do prošlog leta, kada su prebačeni u kućni, a Vidojkovića sada na suđenje dovode iz pritvora u kojem se nalazi zbog drugog dela za koje mu se sudi u Nišu.

Optuženi Icić do sada na suđenjima i u istrazi u tužilaštvu nije iznosio odbranu, branio se ćutanjem, a njegov branilac kaže da će to najverovatnije učiniti na kraju, kada budu izvedeni svi dokazi.

Mladnović je u svojoj odbrani tvrdio da nije znao da je devojka maloletna, a Vidojković, koji je optužen za pribavljanje, posedovanje i razmenu pornografskog materijala nastalog iskorišćavanjem maloletnice, negirao je izvršenje krivičnog dela.