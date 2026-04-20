Telo muškaraca pronađeno na obali Dunava: Otkriće kod gradilišta mosta u Novom Sadu

KOD gradilišta novog, petog mosta u Novom Sadu, u reonu Šangaja, danas oko 17 časova, pronađeno je telo, za sada nepoznate muške osobe.

Lj.P.

Prema rečima dr Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je na teren po prvom prioritetu, a na licu mesta zatečen je nepoznati muškarac, a lekarska ekipa mogla je samo da konstatuje smrt.

Okolnosti ovog događaja još nisu poznati, a telo je preneto u Institut za sudsku medicinu da se utvrdi identitet i uzrok smrti .