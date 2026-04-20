Telo muškaraca pronađeno na obali Dunava: Otkriće kod gradilišta mosta u Novom Sadu
KOD gradilišta novog, petog mosta u Novom Sadu, u reonu Šangaja, danas oko 17 časova, pronađeno je telo, za sada nepoznate muške osobe.
Prema rečima dr Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je na teren po prvom prioritetu, a na licu mesta zatečen je nepoznati muškarac, a lekarska ekipa mogla je samo da konstatuje smrt.
Okolnosti ovog događaja još nisu poznati, a telo je preneto u Institut za sudsku medicinu da se utvrdi identitet i uzrok smrti .
Preporučujemo
Deo Novog Sada u utorak bez vode: Radovi u Balzakovoj ulici
20. 04. 2026. u 11:29
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
