Nesreće

Telo muškaraca pronađeno na obali Dunava: Otkriće kod gradilišta mosta u Novom Sadu

Ljiljana Preradović

20. 04. 2026. u 19:54

KOD gradilišta novog, petog mosta u Novom Sadu, u reonu Šangaja, danas oko 17 časova, pronađeno je telo, za sada nepoznate muške osobe.

Тело мушкараца пронађено на обали Дунава: Откриће код градилишта моста у Новом Саду

Prema rečima dr Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je na teren po prvom prioritetu, a na licu mesta zatečen je nepoznati muškarac, a lekarska ekipa mogla je samo da konstatuje smrt.

Okolnosti ovog događaja još nisu poznati,  a telo je preneto u Institut za sudsku medicinu da se utvrdi identitet i uzrok smrti .

