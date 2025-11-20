OPERSKA PEVAČICA STRADALA U POŽARU NA VOŽDOVCU: Vatra buknula u kući punoj smeća

STRAVIČNI požar izbio je danas na Voždovcu u jednom stambenom objektu, kada je stradala operska pevačica M.I.

Foto: Novosti

- Požar je prijavljen policiji oko 12.45 kada je vatra buknula u jednoj prizemnoj kući na Voždovcu. Po dolasku na lice mesta, ekipa je zatekla prostorije pune smeća i šuta, a pretragom je pronađeno i jedno ugljenisano telo - kaže izvor Kurira.

Na licu mesta su i pripadnici policije koji obezbeđuju prostor dok traje uviđaj.

Više informacija biće poznato nakon što nadležni završe uviđaj.

(Kurir.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć