OPERSKA PEVAČICA STRADALA U POŽARU NA VOŽDOVCU: Vatra buknula u kući punoj smeća
STRAVIČNI požar izbio je danas na Voždovcu u jednom stambenom objektu, kada je stradala operska pevačica M.I.
- Požar je prijavljen policiji oko 12.45 kada je vatra buknula u jednoj prizemnoj kući na Voždovcu. Po dolasku na lice mesta, ekipa je zatekla prostorije pune smeća i šuta, a pretragom je pronađeno i jedno ugljenisano telo - kaže izvor Kurira.
Na licu mesta su i pripadnici policije koji obezbeđuju prostor dok traje uviđaj.
Više informacija biće poznato nakon što nadležni završe uviđaj.
