LAKŠE POVREĐENO 19 OSOBA: U Južnobačkom okrugu proteklog vikenda dogodilo se 29 saobraćajnih nesreća
MINULOG vikenda, odnosno od 24. do 26. oktobra, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se 29 saobraćajnih nesrećau kojoj je 18 lica zadobilo lake telesne povrede.
U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodile su se 22 saobraćajne nesreće u kojima je 12 osoba lakše povređeno.
Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 905 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 82 vozača i tri vozila, a zadržano je 12 vozača, šest zbog vožnje pod dejstvom alkohola, dva zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, jedan zbog upravljanja vozilom pod zabranom, a tri zbog nasilničke vožnje.
Za nasilničku vožnju terete se vozači koji su, u Novom Sadu, Baču i Bačkoj Palanci, vozili u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu.
Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)