Nesreće

LAKŠE POVREĐENO 19 OSOBA: U Južnobačkom okrugu proteklog vikenda dogodilo se 29 saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

27. 10. 2025. u 14:49

MINULOG vikenda, odnosno od 24. do 26. oktobra, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se 29 saobraćajnih nesrećau kojoj je 18 lica zadobilo lake telesne povrede.

ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНО 19 ОСОБА: У Јужнобачком округу протеклог викенда догодило се 29 саобраћајних несрећа

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodile su se 22 saobraćajne nesreće u kojima je 12 osoba lakše povređeno.

Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 905 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 82 vozača i tri vozila, a zadržano je 12 vozača, šest zbog vožnje pod dejstvom alkohola, dva zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, jedan zbog upravljanja vozilom pod zabranom, a tri zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju terete se vozači koji su, u Novom Sadu, Baču i Bačkoj Palanci, vozili u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva  promila alkohola u organizmu.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUN ZNANJA, ŽELEO NEŠTO DRUGO: Lomio je noge, zube, ruke - tragaču roditelji nisu dali da se bavi OVIM

PUN ZNANjA, ŽELEO NEŠTO DRUGO: Lomio je noge, zube, ruke - tragaču roditelji nisu dali da se bavi OVIM