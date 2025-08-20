Nesreće

MUP SAOPŠTIO: Jedno lice povređeno u lančanom sudaru tri automobila na Gazeli

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 08. 2025. u 17:55

JEDNA osoba povređena je danas u lančanom sudaru tri automobila na moto-putu kroz Beograd kod skretanja za Dušanovac, rečeno je u MUP-u.

G.Šljivić

Osoba koja je povređena u nesreći koja se dogodila oko 15.30 prevezena je na VMA.

Ostali učesnici u saobraćajnoj nesreći su pušteni kućama i rečeno im je da se, po potrebi, obrate lekaru.

Zbog te nesreće su se stvorile kolone vozila, tako da se saobraćaj odvijao otežano.

(Tanjug)

