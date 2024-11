TROJICA RADNIKA KRITIČNO, NA NJIH SE IZLILO TEČNO GVOŽĐE: Nesreća u livnici u Čoki, teško povređena četiri zaposlena

Zbog havarije koja se dogodila rano jutros, u noćnoj smeni, u „Autofleks“ livnici u Čoki, kada je došlo do izlivanja užarenog tečnog liva, četiri radnika su teže povređena, a trojica su zadobila teške opekotine.

Foto: printskrin sajt Autofleks livnice

Brzo su prebačeni na medicinsko zbrinjavanje u bolnicu u Senti, odakle su trojica, sa teškim opekotinama, upućena na dalje lečenje u Urgentni centar KCV u Novi Sad, a jedna osoba je zadržana u senćanskoj bolnici.

- Tri pacijenta u kritičnom stanju, sa teškim opekotinskim povredama, dovezena su u ranim jutarnjim satima, kolima Hitne medicinske pomoći iz Opšte bolnice u Senti. Nakon operativnog lečenja svi pacijenti smešteni su na Kliniku za anesteziju i reanimaciju Urgentnog centra radi daljeg lečenja - saopštila je PR služba UKCV.

Nesreća se dogodila u trećoj smeni, oko tri sata, potvrđeno je u Policijskoj upravi u Kikindi.

- Havarija u "Autofleks livnici" nastala je kada je došlo do naglog izbacivanja tečnog liva iz peći za livenje. Usled te erupcije došlo je do povređivanja četiri radnika, koji su ubrzo prebačeni do bolnice. Nastala je veća materijalna šteta – rečeno nam je u Policijskoj upravi u Kikindi.

Havarija u proizvodnom pogonu izazvala je i požar, koji su vatrogasci sanirali, a uviđaj na mestu nesreće obavila je ekipa policije i o događaju obavestila Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi.