DA MI JE BAR JEDNO OSTAVIO, A NE SVE DA IH POVEDE! Porodica Lazović zavijena u crno - Izgubili sina i troje unučadi, majka zanemela od bola

PORODICA Lazović danas je zavijena u crno. Rodbina i prijatelji nemaju reči utehe za njih.

Indira Hadžibulić

U porodičnoj kući Lazovića, koja je juče izgubila sina i troje unučadi danas je muk. Rodbina, komšije i prijatelji koji ih posećuju nemaju prave reči utehe. Čeka se obdukcija nastradalih koja je zakazana za sutra.

Po rečima Radosava, Dika Lazovića, oca preminulog Danijela Lazovića, Danijel je nedavno trebao da se priključi Mirovnoj misiji, ali je to odložio, jer kako kaže, previše vremena je provodio odvojen od svoje dece. Želeo je da ostane sa njima i da provede što više vremena sa svojom porodicom.

- Kamo sreće da je otišao, ne bi nastradao- u suzama govori Danijelov otac, Diko.

Indira Hadžibulić

Danijel je radio kao fizer u Vojsci Srbije, ali je radio i sve drugo što je Vojsci bilo potrebno. Tamo je radio od 2011.godine. Pre tri godine je kupio kuću. Do tad su živeli kao podstanari. Njegova supruga Mirjana nije radila. Odgajala je decu. A Danijel se mnogo mučio. Nije se libio nikakvog posla, samo da zaradi koji dinar više, da napravi kuću. Tako je valjda Bog hteo, da on ode i odvede svu decu sa sobom, da se više ne odvajaju. Da mi je bar samo jedno ostavio, nego ih je svu poveo sa sobom - u suzama govori Diko.

Majka samo ćuti i uzdahne po koji put.

- Ništa ne znamo u vezi sahrane. Čekamo da se sutra završi obdukcija. Vojska je to sve preuzela na sebe. Sve oko sahrane. Bile su Danijelove starešine tu sinoć, oni su nam rekli šta se dogodilo. Bili su i vojni bolničari. Sad su kod Mirjane, Danijelove supruge. Nju je porodica odvela kod njene kuće. Nije dobro sigurno. Ovaj drugi sin je tamo kod njenih trenutno. Meni je sinoć oko šest javio brat od strica. Nisam bio kući nego na selu. On je došao kod mene i rekao mi je da je Danijel imao udes, ali da nije ništa strašno, da je samo malo auto okrnjen. A ja sam se čuo juče sa Danijelom. Bio je praznik, pa je sa porodicom i tom komšinicom krenuo u Studenicu. Ko bi rekao da će to da se desi. Pričali smo o drvima. Danijel je tek kupio drva za zimu i trebalo je da dođemo, ja i sin, Danijelov brat, da mu pomognemo. Ali, eto sudbine. A nikad mrava nije zgazio. Šta su ona deca Bogu skrivila?

Na to Dikova sestra dodaje da Bog uzima samo najbolje.

Indira Hadžibulić

Danijel je sa sobom odveo dve ćerke i sina. Najstarija ćerka je četvrti razred, sin tek pošao u prvi razred i devojčica najmlađa ima godinu dana.

- Da mi je bar jedno ostavio, nekoliko puta ponavlja Diko.

- I Mirjani (supruzi) da je ostavio bar jedno. Kako će ona sad da živi? Ne znam gde će ih sahraniti. Gde god Mirjana odluči. To su njena deca, prekida Diko govor i plače. Neću u to da joj se mešam. Ne znam da li će ih sahraniti u Raški, selo Draganiće, gde su kupili kuću ili ovamo - kaže neutešni otac.