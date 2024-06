MLADIĆ POVREĐEN KOD LESKOVCA PODLEGAO POVREDAMA: Preminuo na putu ka niškom Kliničkom centru

Leskovčanin T. A. (26) podlegao je povredama koje je zadobio u sudaru putničkog automobila i vozila namenjenog obeležavanju horizontalne signalizacije.

I. Mitić

Saobraćajna nesreća se dogodila noćas, nešto posle ponoći, na raskrsnici Svetoilijske i Ulice Miloša Obilića.

Mladić je u Urgentni centar leskovačke Opšte bolnice stigao sa veoma ozbiljnim povredama glave i grudnog koša. Reanimiran je i intubiran, a prema nezvaničnim informacijama iz više izvora, preminuo je na putu do niškog Kliničkog centra gde je upućen nakon što mu je ukazana neophodna pomoć.



U ovoj nesreći teško je povređen i D. M. (63) iz okoline Leskovca. On ima višestruke povrede grudi i stomaka, a posle dijagnostike i pregleda hospitalizovan je na intenzivnoj nezi hirurškog odeljenja bolnice u Leskovcu.



Pouzdanih podataka kako je došlo do sudara nema. Nakon što je pokosio radnike JKP "Komunalac", putnički automobil se zaustavio tako što je udario u zid jednog od prodajnih objekata, dok je vozilo za obeležavanje kolovoza gotovo u potpunosti smrskano.