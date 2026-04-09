OPLJAČKALE ŽENU U PROKUPLJU: Policija uhapsila Bugarke

Pripadnici policije u Prokuplju uhapsili su M. M. I. (1963) i E. N. I. (1966), državljanke Bugarske, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo krađa.

One su, kako se sumnja, 21. marta, u jednoj radnji u Prokuplju, četrdesetčetvorogodišnjoj ženi ukrale novčanik u kojem se nalazilo 25.000 dinara, 100 evra i lična dokumenta.

Osumnjičenima je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Prokuplju, određeno zadržavanje do 48 časova i one će, uz krivičnu prijavu, biti privedene tužiocu.