POLICIJA UPALA U KLADIONICU I NAŠLA MU DVA PIŠTOLJA: Uhapšen mladić (24) u Rakovici
BRZO i efikasnom akcijom beogradske policije, rano jutros u Rakovici je uhapšen L.I. (24), kod kojeg su pronađena i zaplenjena dva pištolja.
Dramatično hapšenje dogodilo se u jednoj lokalnoj kladionici. Akcija je pokrenuta nakon što je radnica objekta oko dva sata noćas prijavila policiji da se unutar kladionice nalazi mladić koji kod sebe ima pištolj.
- Iskaz radnice kladionice bio je ključan. Kod njega su nađena dva pištolja - rekao je izvor blizak istrazi za naš portal.
Brzom reakcijom policije, na licu mesta zatečen je L.I., a kod njega su odmah pronađena i oduzeta dva pištolja. U toku je utvrđivanje porekla oružja, kao i provera da li je osumnjičeni imao dozvolu za nošenje.
Kako saznajemo, u policijsku stanicu, osim L.I., priveden je i njegov prijatelj A.N. (22), koji se nalazio u njegovom društvu.
Policija je takođe oduzela luksuzni automobil marke "audi", kojim su se kretali, radi veštačenja.
- Proveravaju se svi tragovi, uključujući i zaplenjeno vozilo, kako bi se utvrdilo da li je bilo pokušaja bekstva ili skrivanja oružja pre hapšenja - dodao je izvor iz istrage.
Protiv L.I. će biti podneta krivična prijava zbog nedozvoljenog posedovanja oružja, dok policija nastavlja rad na rasvetljavanju detalja o njegovoj eventualnoj povezanosti sa ranijim pucnjavama, kao i utvrđivanju uloge privedenog A.N.
(Telegraf)
BONUS VIDEO - SA CRVENOG TRGA ZAGRMELO URAAA! "Novosti" na veličanstvenoj paradi
Preporučujemo
NASTRADALA ŽENA: Saobraćajna nesreća na putu Kraljevo-Kruševac
20. 11. 2025. u 21:54
AUTOMOBIL POKOSIO DEVOJKU U KALUĐERICI: Krvave glave prevezena u Urgentni
20. 11. 2025. u 17:21
KOLAPS NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI! Kilometarska kolona: "Izvlače ga iz kanala"
20. 11. 2025. u 16:09
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
"POČELI SU DA MI OTKAZUJU ORGANI..." Čedina borba za žviot: "Doktori su mi dali još par nedelja života" (VIDEO)
"LEKARI su konstatovali da više nemam pluća i da se radi o nedeljama, eventualno još nekom mesecu..."
20. 11. 2025. u 16:08
Komentari (0)