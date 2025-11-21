POLICIJA UPALA U KLADIONICU I NAŠLA MU DVA PIŠTOLJA: Uhapšen mladić (24) u Rakovici

BRZO i efikasnom akcijom beogradske policije, rano jutros u Rakovici je uhapšen L.I. (24), kod kojeg su pronađena i zaplenjena dva pištolja.

Dramatično hapšenje dogodilo se u jednoj lokalnoj kladionici. Akcija je pokrenuta nakon što je radnica objekta oko dva sata noćas prijavila policiji da se unutar kladionice nalazi mladić koji kod sebe ima pištolj.

- Iskaz radnice kladionice bio je ključan. Kod njega su nađena dva pištolja - rekao je izvor blizak istrazi za naš portal.

Brzom reakcijom policije, na licu mesta zatečen je L.I., a kod njega su odmah pronađena i oduzeta dva pištolja. U toku je utvrđivanje porekla oružja, kao i provera da li je osumnjičeni imao dozvolu za nošenje.

Kako saznajemo, u policijsku stanicu, osim L.I., priveden je i njegov prijatelj A.N. (22), koji se nalazio u njegovom društvu.

Policija je takođe oduzela luksuzni automobil marke "audi", kojim su se kretali, radi veštačenja.

- Proveravaju se svi tragovi, uključujući i zaplenjeno vozilo, kako bi se utvrdilo da li je bilo pokušaja bekstva ili skrivanja oružja pre hapšenja - dodao je izvor iz istrage.

Protiv L.I. će biti podneta krivična prijava zbog nedozvoljenog posedovanja oružja, dok policija nastavlja rad na rasvetljavanju detalja o njegovoj eventualnoj povezanosti sa ranijim pucnjavama, kao i utvrđivanju uloge privedenog A.N.

