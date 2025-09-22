Hapšenja i istraga

NAPAO MUŠKARCA I TEŽE GA POVREDIO: U Subotici uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva

Ljiljana Preradović

22. 09. 2025. u 15:04

POLICIJA u Subotici uhapsila je D.T. (32) iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je pokušao da ubije sugrađanina starog 43 godine.

On se sumnjiči da je juče u dvorištu kuće u Subotici, nakon verbalnog sukoba, drvenim predmetom napao četrdesettrogodišnjeg muškarca i teže ga povredio.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

