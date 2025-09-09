Hapšenja i istraga

FALSIFIKOVALI I ZLOUPOTREBILI PLATNE KARTICE

Bogoljub Grujić

09. 09. 2025. u 08:21

ZRENjANINSKA policija, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, a po nalogu Višeg i Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, intenzivnim operativnim radom, rasvetlila je krivično delo falsifikovanja i zloupotrebe platnih kartica i uhapsila Zrenjanince  D. L. (2007), D. P. (2006) i B. S. (2006), svi iz Zrenjanina, dok je protiv Ž. M. (2005), takođe iz ovog grada, podneta krivična prijava u

Oni su, kako se sumnja, od novembra 2023. do februara 2024. godine, neovlašćeno došli do podataka platnih kartica 122 osobe sa teritorije Srbije, a zatim su sa njihovih računa prebacili tri miliona i 757 hiljada dinara na naloge za onlajn klađenje u različitim kladionicama u Srbiji.

Sumnja se da su, potom, deo novca koristili za klađenje, dok su deo podizali u gotovini.

Prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili, policijski službenici su pronašli kućišta računara i mobilne telefone čijim su veštačenjem pronađeni spiskovi brojeva platnih kartica oštećenih građana koje su oni, kako se sumnja, razmenjivali putem aplikacije DISCORD.

D. L., D. P. i B. S. su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnim tužilaštvima.

