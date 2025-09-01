VAŠTAČIĆE SE MENTALNO ZDRAVLJE MAJKE, KOJA JE BACILA BEBU U ZEMUNU: Određen joj i pritvor

VIŠI sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Aleksandri S. (19) osumnjičenoj da je 29. avgusta u Zemunu ostavila svoju bebu od 20 dana umotanu u peškir i kesu pored kontejnera u naselju Pregrevica. Pritvor joj je određen da ne bi uticala na svedoke i zbog uznemirenja javnosti.

Foto: J. Ćosin

Aleksandra S. se u nedelju na saslušanju u Višem tužilaštvu branila ćutanjem, a tereti se za pokušaj ubistva ćerke koju je tri nedelje ranije rodila.

Prema proceduri tužilaštvo će naložiti njeno psihološko - psihijatrijsko veštačenje, naročito što se skoro porodila.

Psihijatar Svetislav Mišković nam kaže nam da će je u pritvoru pregledati lekar Specijalne zatvorske bolnice i ako posumnja da ima neko mentalno oboljenje poslaće je dva sprata iznad na pregled kod psihijatra.

- Veštačenje koje se bude radilo sigurno će biti komisijsko, psiholog i dva psihijatra. Psiholog je važan da se vidi njena duševna razvijenost, jer ima 19 godina. Psihijatri treba da ustanove da li ima neki mentalni poremećaj i moguću postporođajnu depresiju. Ona je mlada i treba da se vidi i njen odnos sa suprugom. S obzirom da se na saslušanju branila ćutanjem na veštačenju je ne mogu pitati o krivičnom delu, jer bi onda prvi put o tome pričala veštacima i onda bi oni bili svedoci, a to ne mogu, ali njeno zdravlje može da se proceni i bez njenog izjašnjavanja o tom delu - objašnjava Mišković.

On kaže i da celokupna njena situacija mora da se sagleda, pa je praksa da se kod okrivljenih u takvim slučajevima kontaktiraju članovi porodice i bliski ljudi da se vidi da li je možda pretila samoubistvom, da li se čudno ponašala, da li je bila zamišljena, je li se radovala bebi, da li je išla kod lekara, pila neku terapiju, bila preopterećena, bezvoljna...

Kako nam pojašnjava psihijatar Mišković sve je to potrebno znati da bi se doneo adekvatan zaključak u veštačenju.

Kako se sumnja Aleksandra S. je 29. avgusta oko 6 časova bebu iznela iz kuće u kojoj živi, umotala je u pelenu i peškir, onda stavila u plastičnu kesu koju je zavezala i ostavila je pored kontejnera na mestu van dometa i pogleda ljudi. Bebu je nešto kasnije pronašla Maja Miladinović, koja je šetala kuče i ponela hranu da nahrani mačke lutalice i koje su je dovele do kontejnera da tu jedu. Začula je zvuk sa đubrišta udaljenog nekih sedam metara i pomislila da je neko bacio tek rođene mačiće. Kada je otvorila kesu ugledala je bebu kako se mrda. Kako kaže, dete je bačeno na mesto gde niko ne prolazi i ne može da ga vidi, ali sudbina je htela da je ona spasi. Ona kaže da bi volela da usvoji bačenu bebu, da će podneti takav zahtev i videti da li Zakon to dozvoljava.

Otac deteta Saša P. (20) ranije je ispričao da imaju još dvoje dece i da je Aleksandra divna osoba i dobra majka i nije mu nikako jasno kako je mogla da ostavi bebu pored kontejnera. Kazao je da su se prethodno veče posvađali, jer je starija ćerkica isčupala zaštitu iz utičnice i da joj je rekao da kada on spava mora da povede više računa o deci. Rekao je i da se Aleksandra posle porođaja promenila i da je izgledala kao da je nešto muči, ali nije htela da mu kaže šta.