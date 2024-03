LAŽNO SVEDOČIO DA ZAŠTITI BRATA? Istraga protiv nenada Miketića, blizanca osuđenog za ubistvo kik-boksera 1997. ispred "Marakane"

PRVO osnovno javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Nenada Miketića, brata blizanca Predraga Miketića, koji je pravosnažnom presudom u junu prošle godine, osuđen na 12 godina zatvora zbog ubistva kik-boksera Vladana Cvetkovića (19), 3. novembra 1997. ispred "Marakane" u Beogradu.

Foto: M. Anđela

Na teret mu se, kako "Novosti" saznaju, stavlja krivično delo davanje lažnog iskaza.

Prijavu protiv Nenada podnelo je Više javno tužilaštvo, zbog sumnje da je na pretresu održanom pred Višim sudom u aprilu 2022, kada je saslušan kao svedok, tvrdeći da je on ubio Vladana, hteo da da lažni alibi svom bratu, odnosno da preuzme krivicu na sebe. Kako nam je rečeno u Prvom tužilaštvu, nakon dobijanja prijave, od Višeg suda su traženi na uvid spisi predmeta po kojima se sudilo Predragu. Nakon toga, početkom marta, Nenad je saslušan u prisustvu branioca, a u toku su dalje dokazne radnje.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je negirao krivicu. Tačnije, rekao je da u svemu ostaje pri iskazu koji je dao kao svedok pred Višim sudom. On je tada, na početku ročišta, poručio da je došao u sud kako bi otkrio istinu:

- Istina je da sam ja ubio Vladana i treba za to da odgovaram. Tog dana, čekao sam brata i Gorana Pavlovića ispred "Marakane" nakon njihovog treninga. Naišao je Vladan. Odmah smo krenuli da se svađamo i koškamo. Onda je došao i Peđa i pitao o čemu se radi. Ja sam mu rekao da je to moja stvar i da on treba da sedne u kola. Onda smo Vladan i ja počeli i roditelje da psujemo jedan drugom, pa je on krenuo da stavlja desnu ruku u džep, kao da će izvaditi pištolj, ali sam ja prvi izvadio moj i pucao mu u stomak. Ne sećam se koliko metaka sam ispalio, od tri do pet.

Hapšenje u Baru PREDRAG Miketić je uhapšen u Baru, krajem avgusta 2020. posle 23 godine od ubistva Vladana Cvetkovića. Za njim je međunarodna poternica bila raspisana 2004. godine. Na suđenju je tvrdio da je zločin počinio njegov brat. Prilikom iznošenja završne reči, zamenik tužioca je kazao da Predrag nije dao ni jasne, niti ubedljive razloge zašto se krio po inostranstvu 23 godine. Dodao je da priznanje njegovog brata blizanca, da je on kriv, sud ne treba da uzme u obzir, jer je, kako je kazao, to lažno svedočenje.

Nenad je zatim ponovio Predragovu tvrdnju, koji je na ročištu u decembru 2021. rekao da je nagovorio brata da on preuzme krivicu, jer može da ode u inostranstvo. Kao razlog sukoba sa Vladanom, Nenad je naveo obračun u jednom klubu na Senjaku, u kojem je, prema njegovim rečima, Vladan radio kao obezbeđenje.

- Pucali su na mene dva puta i tukli su me pištoljem. Njih sedmorica. Tada sam nabavio pištolj i nosio ga svaki dan. Pa je posle mesec dana došlo do sukoba s Vladanom ispred "Marakane", mislio sam da želi da me ubije - tvrdio je Nenad.