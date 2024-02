SOMBORAC UHAPŠEN ZBOG DESET KRAĐA: Osumnjičeni iza rešetaka

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru su intenzivnim radom rasvetlili deset teških krađa i uhapsili Ž. Ž. (41) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ova krivična dela.

G.Šljivić

On se sumnjiči da je od avgusta do decembra prošle godine, na području grada Sombora, Bačkog Monoštora i naselja Bezdan provaljivao u kuće i krao novac, nakit i različite predmete. Materijalna šteta koja je na ovaj način pričinjena vlasnicima procenjuje se na oko 2.120.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu. Sudija Osnovnog suda u Somboru, na predlog tužioca, odredio mu je pritvor do 30 dana.