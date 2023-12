PROGANJAO DEVOJKU I PRETIO JOJ UBISTVOM: Po zahtevu Tužilaštva, određen pritvor nasilniku

U prostorijama Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu danas je u prisustvu branioca saslušan V.V. zbog sumnje da je u Zemunu 8. decembra izvršio krivično delo proganjanje. .

G.Šljivić (ilustracija)

On je, prema tvrdnjama Tužilaštva, više puta zvao oštećenu A.S. i tog 8. decembra došao je do stana u kome ona stanuje i pretio da će je ubiti.

Treći osnovni sud u Beogradu je na predlog tužilaštva osumnjičenom odredio pritvor u trajanju od 30 dana.