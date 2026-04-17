Evri umesto forinti? Iz "Tise" Petera Mađara ocenjuju - Uvođenje moguće do 2030. godine
EKONOMSKI tim stranke Tisa Petera Mađara, koja je pobedila na nedavno održanim parlamentarnim izborima, saopštio je danas da bi Mađarska u roku od četiri godine mogla da ispuni uslove za uvođenje evra.
Andraš Karman, koji je odgovoran za finansije u Tisi, naveo je da je potrebno detaljno sagledati fiskalnu situaciju zemlje i sprovesti konsultacije pre određivanja tačnog datuma za uvođenje zajedničke evropske valute.
Karman je istakao da bi realan rok mogao da bude 2030. godina, uz mogućnost da se to dogodi i ranije ukoliko se uslovi ispune.
On je dodao da među ključnim kriterijumima za ulazak u Evrozonu postoji i stabilnost cena, ali da Tisa ne planira da to postigne administrativnim ograničenjima cena, ocenjujući takve mere kao dugoročno neodržive u tržišnoj ekonomiji, prenosi mađarski Teleks.
- Cilj je da se takve intervencije postepeno ukinu, ali na način koji neće opteretiti građane - rekao je Karman, navodeći da bi privremeno moglo da bude produženo ograničenje trgovačkih marži na prehrambene i drogerijske proizvode.
(B92)
