Evri umesto forinti? Iz "Tise" Petera Mađara ocenjuju - Uvođenje moguće do 2030. godine

EKONOMSKI tim stranke Tisa Petera Mađara, koja je pobedila na nedavno održanim parlamentarnim izborima, saopštio je danas da bi Mađarska u roku od četiri godine mogla da ispuni uslove za uvođenje evra.

Andraš Karman, koji je odgovoran za finansije u Tisi, naveo je da je potrebno detaljno sagledati fiskalnu situaciju zemlje i sprovesti konsultacije pre određivanja tačnog datuma za uvođenje zajedničke evropske valute.

Karman je istakao da bi realan rok mogao da bude 2030. godina, uz mogućnost da se to dogodi i ranije ukoliko se uslovi ispune.

On je dodao da među ključnim kriterijumima za ulazak u Evrozonu postoji i stabilnost cena, ali da Tisa ne planira da to postigne administrativnim ograničenjima cena, ocenjujući takve mere kao dugoročno neodržive u tržišnoj ekonomiji, prenosi mađarski Teleks.

- Cilj je da se takve intervencije postepeno ukinu, ali na način koji neće opteretiti građane - rekao je Karman, navodeći da bi privremeno moglo da bude produženo ograničenje trgovačkih marži na prehrambene i drogerijske proizvode.

BONUS VIDEO: POLICIJA EVROPSKE UNIJE U AKCIJI