ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ SAOPŠTILA DOBRE VESTI: Srbija do 2032. može biti spremna za izgradnju nuklearne elektrane

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa rukovodiocima podgrupa u okviru Međuresorne ekspertske radne grupe za ispitivanje opravdanosti pristupa razvoju nuklearne energije o izradi studija u prvoj fazi nuklearnog programa i tom prilikom istakla da bi Srbija do 2032. godine mogla da bude spremna za proces izgradnje nuklearne elektrane.

FOTO TANJUG/ MRE/ NENAD KOSTIĆ/

- Međuresornu ekspertsku radnu grupu čini više od 20 eksperata iz različitih institucija, raspodeljenih u podgrupe koje pokrivaju 19 infrastrukturnih pitanja koje propisuje Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE). Prošle godine završili smo Preliminarnu tehničku studiju o mirnodopskoj primeni nuklearne energije i sad smo u prvoj fazi nuklearnog programa - rekla je Đedović Handanović, saopšteno je iz ministarstva rudarstva i energetike.

Kako je navela, u okviru podgrupa definisan je najveći deo projektnih zadataka u ovoj fazi.

- Sada je važno da budemo efikasni i da u kratkom roku krenemo u raspisivanje nabavki za izradu studija koje će pokriti teme koje se obraćuju u prvoj fazi, što je posao koji će raditi institucije i stručnjaci iz zemlje i inostranstva - rekla je Đedović Handanović.

Ona je dodala da je Francuska agencija za razvoj (AFD) iskazala zainteresovanost za finansiranje izrade studija koje bi pokrile deo tema u prvoj fazi nuklearnog programa, a to su razvoj kadrova, izbor lokacije, uključivanje domaće industrije, i informisanje javnosti, a koje bi se radile u saradnji sa francuskom kompanijom EDF.

Prema njenim rečima , cilj je da do sredine iduće godine bude završena izrada svih studija koje su potrebne za donošenje informisane odluke Vlade o realizaciji nuklearnog programa.

- Na taj način bi do 2032. Srbija mogla da bude spremna za izbor tehnologije i ulazak u proces ugovaranja izgradnje, kako bi posle 2040. godine nuklearna elektrana mogla da se nađe na mreži - navela je Đedović Handanović.

Međuresorna ekspertska Radna grupe za ispitivanje opravdanosti pristupa razvoju nuklearne energije, zajedno sa Grupom za pripremu i primenu Programa nuklearne energije, koja je formirana kao unutrašnja jedinica u okviru Ministarstva rudarstva i energetike, zajedno čine Nacionalno telo za sprovođenje programa nuklearne energije (NEPIO).

Na sastanku su učestvovali rukovodioci podgrupe za zakonodavni i regulatorni okvir, nuklearnu sigurnost i zaštitu od jonizujućeg zračenja viši naučni saradnik na Elektrotehničkom institutu „Nikola Tesla“ Đorđe Lazarević, za javno informisanje, razvoj kadrova i uključivanje zainteresovanih strana vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predsednik Srpskog nuklearnog društva Koviljka Stanković, za organizovanje sistema upravljanja, finansiranja i nabavke v.d. pomoćnika ministra rudarstva i energetike za sektor elektroenergetike Radoš Popadić, za izbor tehnologije, industrijsko učešće, izbor lokacije, uključivanje u električnu mrežu i zaštitu životne sredine nezavisni konsultant Zoran Drače. Učestvovali su i rukovodioci podgrupe za nuklearni gorivni ciklus i nuklearni otpad stručno-tehnički saradnik Laboratorije za radioizotope Instituta za nuklearne nauke "Vinča" Milutin Jevremović, za zaštitu od proliferacije nuklearnih materijala, nuklearnu bezbednost i fizičku zaštitu i planiranje u vanrednim situacijama rukovodilac Sektora za nuklearnu bezbednost u "Nuklearnim objektima Srbije" d.o.o Miloš Mladenović.

BONUS VIDEO: Ministarstvo odbrane otkrio detalje o eksplozivu pronađenog kod gasovoda u Kanjiži