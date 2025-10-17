PREVARA OD 360.000 DINARA: Žena iz Kikinde mislila da kupuje dušek, šokirala se kad joj je stigla porudžbina

Sve je više građana Kikinde, uglavnom starijih, koji se obraćaju Udruženju potrošača zbog prevera koje su doživeli od trgovaca koji robu nude na daljinu, putem telefona. Desetak njih zatražilo je pomoć, jer su izigrani, a najgore je prošla jedna penzionerka koja je naddušek kupila za neverovatnih 360.000 dinara.

Foto: Profimedia

Na prevare starijih građana upozorio je i Darko Cvijan, menadžer Udruženja potrošača Kikinde, koje je i Regionalno savetovalište za Vojvodinu.

- Žena je mislila da kupuje dušek, a isporučen joj je naddušek i to za polovinu kreveta. Čak je za taj proizvod unapred platila polovinu ukupne cene. Međutim, ništa nije moglo da se izmeni... Na meti slatkorečivih trgovaca najviše su stariji građani, mahom penzioneri kojima se telefonskim putem nudi razna, često neopravdano preskupa roba. Pritom, pronašli su takozvane rupe u Zakonu o zaštiti potrošača i često tvrde da se radi o medicinskim pomagalima, lekovima ili suplementima. Isprva slatkorečivi, sve su ekstremniji i kad uspeju da ubede mušteriju, već posle nekoliko minuta od telefonskog razgovora stvore se na vratima kupca - objašnjava Cvijan.

Upozorava da stariji ljudi često ne čitaju ugovore koje potpisuju, a kada nešto kupe na dokumentu obično piše da, čak i ako odustanu od kupovine, u roku od 14 dana, moraju da plate 12.000 dinara - radi sterilizacije tog proizvoda.

Zaštita GRAĐANI koji ne žele da ih trgovci i oglašivači pozivaju telefonom i tako im nude robu, mogu od svog operatera da zatraže uslugu "ne zovi" i tako se, bar delimično, zaštite od onih koji im često, uz robu, nude i besplatne poklone, čak i putovanja, a sve je deo unapred smišljene prevare.

Foto: R. Šegrt Darko Cvijan

- Prilikom kupovine "na daljinu" kupac ima pravo da odustane od narudžbine u roku od dve sedmice, bez objašnjenja i navođena razloga zbog kojeg se predomislio. Važno je da nam se što pre jave, jer u tom roku možemo da osporimo kupovinu, ali trebalo bi obratiti pažnju i na to šta se sve potpisuje... Internet trgovina je takođe česta, ali je važno da kupac odmah po preuzimanju robe od kurirske službe otvori paket i proveri sadržaj i ispravnost robe. U slučaju oštećenja, može da uloži reklamaciju dostavljačima samo u roku od 24 sata, a posle ne može da zameni proizvod - upozorava Cvijan i apeluje na decu, članove porodice i srodnike starijih građana da ih posavetuju i tako izbegnu troškove i neželjene posledice.