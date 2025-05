NIČE MEGAFABRIKA OD JEDNOG GIGAVAT-ČASA: Odobren urbanistički projekat za izgradnju kompleksa fabrike LFP baterija u Subotici

Projekat je izrađen u skladu sa Planom generalne regulacije za deo zone Aleksandrovo u Subotici, kao i sa važećim zakonima i pravilnicima iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja. Tako će novi proizvodni pogon nići na kompleksu nekadašnjeg giganta "29. novembar", a u neposrednoj blizini sadašnje fabrike baterija ElevenEs, koja zapošljava 110 radika.

Idejno rešenje obuhvata izgradnju megafabrike za proizvodnju LFP baterija, magacina zapaljivih materija, energetskog bloka (trafostanica, rashladna centrala i kotlarnica), nadstrešnice za otpad, podzemnih rezervoara za sprinkler i hidrant sa pumpnom stanicom i tople veze između objekata upravne zgrade i fabrike.

- Osim planirane megafabrike kapaciteta 1 GWh (1.000 MWh), već 2026. očekuje nas gradnja prve gigafabrike kapaciteta 8 GWh. Nakon toga planiramo još dve fabrike kapaciteta 20 GWh svaka. Sve fabrike će biti operativne do 2030. godine - najavili su ranije u kompaniji ElevenEs.

Inače, bogatu tehnološku tradiciju Subotice u proteklih nekoliko godina s uspehom nastavlja fabrika ElevenEs, deo multinacionalne kompanije "Al pak grupa", u kojoj najsavremenijom tehnologijom nastaju LFP (litijum gvozdeno fosfatne) baterije za automobile. Kako su nam objasnili u fabrici ElevenEs, ideja se rodila 2019. godine, pošto je Nemanja Mikać, direktor fabrike, kupio električni automobil i shvatio kakva nas revolucija očekuje.

NA prostoru nekadašnje fabrike "29. novembar" trenutno se dnevno proizvede oko 50 baterija. Predviđanja pokazuju da će tržište LFP ćelija doživeti značajan rast, a samo u poslednje dve godine globalna prodaja porasla je devet puta. S obzirom na to da su kineske kompanije trenutno većinski proizvođači LFP baterija, širenje industrije u Evropi biće ključno za revoluciju baterija na tržištu EU.

- Zainteresovao se za baterije i tokom 2019. i 2020. počeo da ih proučava. Potom je shvatio da je zapravo proizvodnja baterija procesno slična njihovom osnovnom biznisu, a to je proizvodnja aluminijumske ambalaže za hranu, farmaceutsku, pet-fud industriju i kapsula za kafu - objašnjavaju u kompaniji.

Tako je u Subotici izgrađena fabrika po najvišim svetskim ekološkim standardima, u kojoj radi 110 radnika, a čitavo poslovanje u potpunosti je usaglašeno sa zelenom agendom i regulativom EU. Inovativna baterijska ćelija proizvedena je bez nikla i kobalta i pruža veću održivost, bezbednost i manje troškove.

Balansiraju solarne panele

PRVA, najčešća primena je za stabilizaciju i balansiranje mreže (od kućne baterije za solarni krov do velikih sistema "vind-solar" za proizvodnju i skladištenje električne energije - od 5 KWh do 5 GWh). Druga primena je u autobusima, kamionima i radnim mašinama, a treća u pristupačnim automobilima A, B i C segmenta.