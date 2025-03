VELIKA VEST ZA ZAJEČAR: Vučić najavio gradnju fabrike namenske industrije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je veliku vest sa građanima Zaječara prilikom svog obraćanja.

Foto: Printscreen

- Mnogo puta sam dolazio u Zaječar, nadali smo se i borili da dovedemo investitore u Zaječar. Iz mnogo razloga ne uspe - nemamo put ni gasovod do Zaječara, uvek je bilo milion problema. Tek smo jedno odeljenje uradili u kompletnom ZC u Zaječaru. Moraćemo u Kotlujevcu hitno da uradimo - rekao je Vučić i dodao da će ovo sada ići velikom brzinom.

- Važno mi je da vam kaže - obećao sam ovde kada sam bio i nisam ispunio i sada je došlo vreme za to jer su urađeni svi projekti. To je ogroman novac, za srednjoškolski centar u Zaječaru, potrebno je oko 10 miliona evra za rekonstrukciju i obezbedili smo taj novac. Vi sad izračunajte koliko je to odjednom ogromnom novca za Zaječar - istakao je Vučić i dodao da je važno da se napravi glavni gasovod od Paraćina do Prahova i da se na njega povežu sve opštine na istoku Srbije u Borskom i Zaječarskom okrugu.

To će značiti mogućnost dovođenja investitora.

- Ja znam koliko je teško u Zaječaru i biću otvoren prema vama. Mi kao Srbija ne smemo da izgubimo potencijal Zaječara. Bor ima veliku budućnost i to se više ne dovodi u pitanje. Mi hoćemo da podignemo Zaječar i Timočku krajinu. I ako ne budemo mogli odmah da obezbedimo velikog stranog investitota, a mučili smo se, mi ćemo u narednih 6 meseci krenuti u izgradnju fabrike namenske industrije pod našom kontrolom. Mi ćemo za to da izdvojimo sredstva i da zaposlimo ljude u Zaječaru. Mi ne možemo više da izdržimo da nam ljudi iz Zaječara odlaze u druge delove Srbije, kako Evrope i sveta - najavio je predsednik.