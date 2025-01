NA BUVLJAK HRLE IZ SRBIJE I MAĐARSKE: Subotička tržnica i dalje omiljeno mesto za kupovinu

DALEKO je od sjaja kojim je bleštao devedesetih godina minulog veka, ali subotički Buvljak je i dalje najpoznatije mesto za kupovinu na severu Bačke. Kako se na njemu može naći "od igle do lokomotive", i to po mnogo pristupačnijim cenama nego u radnjama, ne čudi što vikendom vrvi od kupaca.

Foto J. Lemajić

Sa više od 1.500 registrovanih prodavaca, Buvljak nudi sve - od odeće, obuće, elektronike i ručnih radova do svežih domaćih proizvoda sa zelene pijace, koja je njegov sastavni deo.

U četiri prostrane hale i na 1.400 tezgi, svakodnevno se susreću prodavci i kupci iz različitih delova Srbije i inostranstva.

Tokom poslednjih godina, glavni kupci dolaze iz Mađarske, tražeći povoljne cene i proizvode koji su retki ili skuplji u njihovoj zemlji.

- Mađari su i dalje naši najbolji kupci. Kada je "Tržnica" počela da reklamira Buvljak u mađarskim medijima, broj poseta je značajno porastao. Kupuju sve: od posuđa do garderobe - kaže jedan od dugogodišnjih trgovaca.

To ne čudi jer je roba koja dolazi iz Mađarske i dalje jeftinija nego tamo, a o našim prodavnicama da ni ne govorimo.

- Kada se kupuje na veliko cene su povoljnije, plus još na granici se vrati AFA, 18 odsto od vrednosti robe. Zbog toga su i dalje kućna hemija, hrana, pa i alat i tehnika jeftiniji ovde - objašnjava nam Ištvan Z., takođe jedan od prodavaca.

Foto J. Lemajić

U to smo se i sami uverili. Jedna od najprodavanijih stranih čokolada od 300 grama, svih vrsta je i dalje 240 dinara, dok je u radnjama od 500 do preko 800 dinara. Primera radi, poznati tečni deterdžent za pranje veša od četiri litre je 1.200 dinara, a u maloprodaji je i do 1.000 dinara skuplji.

- Došli smo po ribolovačku opremu i sve što smo kupili bilo je oko 60.000 dinara. U specijalizovanim prodavnicama je duplo više, a kvalitet je jednak - u prolazu nam kažu dva mladić iz okoline Kikinde.

Iako je Buvljak duboko ukorenjen u tradiciju, on aktivno prati savremene trendove.

Ulaganja u infrastrukturu i prilagođavanje potrebama modernih potrošača omogućavaju mu da ostane relevantan.

- Ovo mesto spaja generacije - kaže jedan od redovnih kupaca. - Dok se mlađi sve više okreću digitalnim platformama, stariji još uvek nalaze radost u atmosferi Buvljaka, koja ih podseća na nekadašnji životni stil. S druge strane, za nas starije malo toga se može pronaći u gradskim prodavnicama. Tamo je sve za mlade, od modela do veličina.

Ovde možemo pronaći nešto za sebe.

Verovatno smo zbog toga na Buvljaku sreli i grupu penzionera sa Petrovaradina koji su došli organizovano u Suboticu. Najpre će, kažu, obići pijacu, pokupovati sve što treba, a onda prošetati gradom.

Foto J. Lemajić

Decenijama više od pijace

ZBOG svega, subotički Buvljak je mnogo više od pijace - on je mesto gde se prepliću tradicija, zajedništvo i duh trgovine. Dok nastavlja da se razvija, ostaje simbol ekonomskog i kulturnog života Subotice, mesto koje spaja ljude i priča priču koja traje više od tri decenije.